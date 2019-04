La hija de Joe Giudice, 'estrella' de TV', llama a Donald Trump para que no deporte a su papá

Es un asunto que duele (Milicia armada y 'racista' detiene a 200 hispanos indocumentados y se los entrega a 'La Migra').

Milania Giudice, la hija menor del conocido matrimonio del reality show de "Las amas de casa reales de Nueva Jersey", protagonizado por Teresa y Joe Giudice, está implorando que no deporten a su padre.

La menor de 14 años está liderando una campaña para lograr que detengan la expulsión de su padre, la estrella de TV, el italiano Joe Giudice a quien se le negó la apelación de su deportación la semana pasada.

La suerte de Giudice parece estar marcada luego de que ICE decidiera seguir adelante con su deportación. Aunque Guidice toda la vida tuvo "Green Card" fue condenado por fraude lo que automaticamente lo puso en camino a la deportación al salir de la cárcel.

Por su parte Milania se volcó a Instagram y compartió una foto de ella y su padre en la que hizo un llamado a Trump para lograr detener su deportación.

"Nunca dejaremos de pelear por ti papá. No es lo mismo sin ti. Te extraño terriblemente. No sería la persona que soy hoy sin ti, no sabría cómo mantenerme fuerte. Te necesito papi casero Todo lo que quiero es volver a ser una familia. Te amo interminable amigo ???????? # freejoegiudice @realdonaldtrump.

En octubre, una corte de inmigración decidió deportar a Joe a Italia después de su sentencia de prisión de 41 meses por cargos de fraude.