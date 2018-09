Venezuela: Lo que fue, lo que es y lo que puede ser, por José Vicente Carrasquero

José Vicente Carrasquero es un luchador por la causa democrática de Venezuela y por sus contundentes opiniones, fue catalogado como enemigo de el régimen chavista - madurista, luego perseguido por la dictadura en Venezuela, situación que lo llevó al exilio.

Es profesor de ciencias políticas, con un doctorado por la Universidad de Connecticut, jubilado de la Universidad Simón Bolívar (USB), luego de ello, pasó a dictar cátedra en las aulas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

También ha sido asesor y analista político, ha publicado libros, artículos y escritos académicos, ha realizado presentaciones en congresos en Venezuela, así como a nivel internacional.

A continuación, la entrevista que hizo Periodista Digital América al profesor y asesor político, José Vicente Carrasquero.

Hola profesor, la primera pregunta, ¿a qué dedica José Vicente Carrasquero actualmente?

Trabajo como consultor político privado, asesoro candidatos presidenciales, grupos políticos, asesoro a empresas que quieren conocer el entorno político en general y escribo mucho, últimamente no lo hago públicamente porque cuando uno no tiene nada bueno que decir es mejor callar.

¿Por qué razón emigró a España profesor?

Por una razón legal, yo tengo pasaporte europeo, lo cual me hizo más fácil establecerme en España, es un país de habla hispana, donde la curva de aprendizaje no es tan empinada, y que al final los españoles se parecen mucho a nosotros, fuimos una colonia española hasta no hace mucho tiempo y después durante el siglo XX una gran cantidad de españoles emigraron hacia América Latina y bueno es una cultura que se parece mucho a la nuestra. (The New York Times: Negligencia y maldad, las dos caras de Maduro para asfixiar a Venezuela, por Javier Corrales)



¿Cómo trata la academia española a profesionales con una gran trayectoria como la suya?

Ahí no hay mucho que decir, no he tenido mucha relación con las universidades, hay quienes sí han sostenido relaciones con universidades españolas, han conseguido cargos y cosas por el estilo, yo no he hecho mayor esfuerzo al respecto.

La única vez que lo intenté, me pidieron algo que yo consideré que no merecía la pena y además ofensivo, tenía que revalidar mi título de doctor de la Universidad de Connecticut de los Estados Unidos, y me pareció verdaderamente ridículo, por decir lo menos, primero porque no hay en España una universidad que tenga el estándar de la Universidad de Connecticut y segundo los títulos de doctor normalmente son reconocidos internacionalmente, me pareció eso muy atrasado y decidí quedarme tranquilo por esa parte.

Entonces, como comentaba Salvador Pimentel ¿en España no se aprovecha el talento venezolano?

Uno de los problemas de la universidad española, es lo que ellos llaman el inbreeding o endogamia, reconocido por el propio sistema universitario español, y es que cada universidad contrata a profesores egresados de sus propias escuelas y eso no es bueno, porque careces de la diversidad adecuada, careces de visiones distintas que pueden agregarte otros profesionales que vienen de otros mundos, de otras universidades.

Lo otro es que las universidades en España han recibido recortes presupuestarios brutales y eso limita, que a pesar de que están muy bien organizadas y de que funcionan muy bien, todavía tienen que mejorar mucho para alcanzar los rankings académicos mundiales.

¿Me puede decir un diagnóstico de la universidad venezolana al día de hoy?

Muy mal, la universidad venezolana es una de las principales víctimas de la dictadura, a las dictaduras les molestan las universidades, no les sirven los que piensan, bueno puedes ver al presidente que tenemos, es un tipo que solamente lo escuchas hablar y te das cuenta que nunca estudió, la modulación que hace es típica de una persona que ha aprendido a hablar a la fuerza, porque en realidad ni siquiera sabe leer, entonces, para ellos las universidades son un estorbo.

.@NicolasMaduro qué clase de imbécil!!

Ofende el que puede, no el que quiere... y tú eres básicamente impotente como lo demuestra el hecho de no poder resolver ni el más elemental de los problemas que sufrimos los venezolanos.

Vergüenza universal!!

Chavista!!#20Sep pic.twitter.com/BkF9IAGMoW — Jose V Carrasquero A (@botellazo) September 20, 2018

De las universidades salen conocimientos que, por ejemplo, dicen que el último bodrio económico de Maduro no sirve y no va a servir, ahí se predijo que el sistema eléctrico iba a colapsar y colapsó, se dijo que PDVSA iba a colapsar y colapsó, por eso te das cuenta de que a ellos no les sirve la universidad, si ellos hubiesen aprovechado el potencial de las universidades cuando Chávez llegó al poder, Venezuela sería una potencia, sin embargo, Venezuela es un país comparado con Haití, pero Haití tiene ventaja.

En Venezuela no hay gobierno, se ha instaurado un grupo de delincuentes que entre otras cosas les interesa mucho más el tráfico de droga, lavar el dinero de la droga a través de PDVSA y con papeles de la deuda pública venezolana.

No les importa un niño que está desnutrido "eso es mentira, eso no existe", la gente que se está yendo del país, "eso es mentira eso no existe". y esa es la gran tristeza de quienes votaron por Chávez, yo nunca voté por él, nunca le vi nada positivo, porque es un tipo que se dejó inundar la poquita mente que tenía por la dictadura castrista, un Fidel Castro que quería meterle mano a Venezuela y lo logró utilizando a Chávez como instrumento.

¿Cómo llego Venezuela a estos niveles, fue todo a partir de Chávez o vino algo antes?

Aquí hay un germen que yo lo tengo claramente identificado, y que muchos se molestan conmigo cuando lo digo, y estos se llaman "los notables", no sé si los recuerdas porque eres joven, pero los notables llegaron a decir que era imposible vivir algo peor que aquello que estábamos viviendo, lamentablemente muchos de ellos están muertos, porque me encantaría preguntarles si esto no es peor que lo que vivimos antes, si Venezuela, alguna vez, había estado en un nivel de miseria como el actual.

Cuando ellos dijeron que Venezuela estaba muy mal, porque los notables pensaron, que, si llegaba otra clase política, ellos podrían controlarlos, y que inclusive podrían ser parte de esa clase política y conducir al país según los intereses que ellos perseguían.

En esto no me caigo a mentiras, yo sé que le disgusta a mucha gente, pero no me importa, es gente que promovió a Hugo Chávez y celebraron los golpes de estado, ¿Cuáles son los valores democráticos de un Caldera y un Aristóbulo Isturiz que celebraron el golpe de estado de 1992? ¿Cuáles eran los intereses de todos los demás que salieron a pedir que soltaran a Chávez porque Venezuela estaba muy mal y él había hecho un acto de justicia? ¿Qué es eso?

Creo que en 1981 aquí en España intentaron golpe de estado, y le metieron 30 años de presidio y eso es lo que corresponde, eso es lo que había que haber hecho con Chávez y con su gente.

¿Cómo ve a la oposición de venezolana actualmente?

Lamentablemente mal, y digo lamentablemente porque hay unos opositores que hablan de la oposición en tercera persona, la oposición tal cosa, debiera hacer tal cosa y también son opositores.

Por otro lado, están los opositores que después de los fracasos de haber confrontado a una dictadura, están disminuidos ante los ojos de la gente y son duramente criticados por éstos que te dije antes, entonces ahí colapsa el sector opositor venezolano, mientras tanto en ciudad gótica, ese gran pueblo que son todos, se encuentra en la incertidumbre y falto de dirección.

Los líderes andan desperdigados, cada uno por su lado, que no hay Dios sobre la faz de la tierra que les diga "mire señores, es bien claro, el objetivo es salir de Maduro, para eso se necesita que todos estén juntos, que los que gastan fuerza aquí cayéndose a piña, están perdiendo su tiempo, porque eso no lleva al poder y eso no tumba a Maduro".

Si quieres salir de Maduro, tienes que hacer una especie de pacto de no agresión, enterrar las hachas de guerra interna, arreglar lo que hay que arreglar y después que se salga Maduro, cada quien se protege, pero hay que resolver otras cosas primero, yo he visto cosas increíbles, a mí cuando me dicen "Julio Borges es un vendido" yo digo, perdóname, un tipo al que le han pegado en la cara y se la rompen en la Asamblea Nacional, está perseguido, fuera del país.

Otra cosa es los que dicen "colaboracionista" que palabra tan asquerosa, "colaboracionista" porque los tipos jugaron el papel que tenían que jugar en un momento dado en el sistema político, mira aquí hay unos tipos ignorantes, que tienen programas, porque se hacen sus propios programas en YouTube todos los días que lo que hacen es destilar ignorancia y hablan con aquellas ínfulas, y he visto que se han equivocado día tras día, semana tras semana, año tras año y siguen ahí montados en el pedestal que se hicieron, y es porque la gente tiene miedo a decir "señor cállese la boca, usted no sabe nada de lo que está hablando".

Nuestra tragedia se acentuó cuando miembros de la oposición, frustrados con los fracasos de la dirigencia comenzaron a atacarla y tildarla de colaboracionista.



El efecto nefasto fue una paralizante crisis de confianza que ayuda a Maduro.



¿quienes son los colaboracionistas? — Jose V Carrasquero A (@botellazo) August 10, 2018

¿Cuál es el remedio de la enfermedad?

Mira, lamentablemente, la única manera de salir de este gobierno es a través de una guerra civil, lo cual es bastante improbable, visto el poder de fuego que tiene el gobierno.

La otra forma es mediante una intervención militar extranjera, duele decirlo, da pena decirlo, pero yo considero ignorantes a quienes hablan de la autodeterminación de los pueblos, los considero ignorantes porque no saben lo que pasa en Venezuela.

Me refiero a que no puedes hablar de autodeterminación en estos casos, es como que dijeras que las personas que estaban en los campos de concentración tenían que liberarse a través de la autodeterminación, revelándose a sus captores o negociando con sus captores para obtener su libertad, ese es el símil de lo que estamos viviendo en Venezuela.

Además, lamentablemente tenemos políticos que están cuidando intereses, ¿Qué está cuidando el señor Zapatero? ¿Tú crees que a Zapatero le importa que una persona se muera de hambre en Venezuela? ¿Tú crees que lo sabe? ¡No le importa! (Salvador Pimentel Roja: "Venezuela está en estatus de 'Crisis Humanitaria Severa'")



Aquí tú tienes comprobado lo que fue España con Zapatero, en medio de una bonanza brutal Zapatero hundió a España en una de sus peores crisis y ese es el tipo al que Pedro Sánchez, cuya formación académica es deplorable, sigue en términos de lo que está pasando en Venezuela.

¿Puedes negociar con bandoleros o con narcotraficantes? ¡No! Porque la única negociación a la que los tipos están abiertos es a "reconóceme y sométete" para eso no negocio nada contigo.

¿En cuánto tiempo se recupera Venezuela una vez caiga la dictadura?

Eso va a depender de cómo se arreglen las cosas, yo creo y sigo creyendo que Venezuela tiene una capacidad de reacción brutal, porque estos gobiernos han dejado al país en unos niveles de atraso sin precedentes, entonces tienes que ahora que actualizar todo lo que es internet, no es posible que naveguemos a la velocidad que lo hacemos, groseramente bajo, hay que renovar toda la plataforma de telefonía móvil, los terminales, estamos hablando de una gran cantidad de dinero y eso por mencionar un sector.

Hay gente que está dispuesta a comprarse su teléfono, su propio vehículo, arreglar su casa, esas cosas dinamizan la economía de una manera importante, y hay gente que necesita consumir, comerse su cereal, su jamón, sus productos ¿tenemos potencial para eso? Brutal, altísimo ¿que lo impide? Que estos tipos creen que controlando la economía es que ellos tienen poder, ese es el pensamiento socialista anquilosado y en realidad no tienen el poder de nada porque ahora no tienen ni dólares ni nada, bueno tienen el poder del fusil, es es lo único de lo que se pueden agarrar.