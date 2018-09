Eleonora Bruzual: "María Corina es honestidad y coraje"

No hace falta que repita lo que tengo lustros diciendo, no hace falta que señale la certeza que tengo de que no es capacidad de los capos de esta narcotiranía que ha destruido Venezuela, la que los sostiene en el Poder, tampoco que repita que gracias a seudo opositores indecentes y cómplices tenemos casi 20 años padeciendo los horrores de haber permitido que un golpista ladrón llegara al gobierno con el apoyo de políticos aberrantemente inmorales y empresarios calculadores que negociaron una nación como se negocian bienes comerciables.

Lustros convertidos en la caja chica de la tiranía cubana que es otro sustento de estos malandros empoderados que nos trasladaron a los venezolanos severidades similares al llamado "período especial" postsoviético, hoy por supuesto adaptado al tiempo y las circunstancias de este siglo XXI.

Caos donde los conocedores de la desastrosa economía castrocomunista resaltan como el PIB (Producto Interno Bruto) de la isla llegó a contraerse más de 35%, y hoy podemos también nosotros mostrar al mundo el padecimiento criminal que vivimos, podemos muy bien hablar de un "Período especial" que se gestó cuando aquel infame enfermo de megalomanía nos negoció a cambio de que fueran los jerarcas de la tiranía cubana los que se encargaran de eternizar su plan y su saqueo pertinaz, saqueo largo que nos ha causado que a inicios de este mes de septiembre el Fondo Monetario Internacional anuncie que Venezuela podrá culminar el año 2018 con una inflación superior al 1.000.000% (la más alta en el mundo) y viene desde hace años transitando la más espantosa depresión económica, hoy con un déficit fiscal estimado entre 12 y 20 puntos del PIB, escasez de alimentos y medicinas, una inestabilidad social espeluznante sin perspectivas de corrección ya que el declive de la producción de petróleo es total en un país que saca de ella 96% de las divisas con las que cuenta y ya no existen.

Así pues, con un breve paneo sobre el desastre socioeconómico que nos ha ocasionado la pandilla que arribó al poder en 1998, ya no podemos continuar haciendo diagnósticos cuando conocemos muy bien el mal y sus orígenes.

No podemos seguir repitiendo y repitiendo, es imperativo ya buscar la salida y poner fin a tanta hambre, tanta muerte, tanto sufrimiento. Imperativo sacar a unos vándalos que tomaron a Venezuela para su provecho y del saqueo ininterrumpido hoy son monstruosos ricachos sin un ápice de compasión y sí una total desvergüenza, la de ellos y la de sus cómplices.

Imperativo borrar de nuestro presente tanto a Nicolás Maduro como a cada uno de sus secuaces y por supuesto a esos trúhanes que disfrazados de opositores unos y de conciliadores otros simplemente atornillan al tirano y por supuesto siguen sacando ganancias de los favores que prestan.

Tener muy claro que con esa plantilla de pillos no hay posibilidad de reconstruir Venezuela, plantilla donde compiten en ruindad venezolanos y extranjeros y que solo interesados o algún patológico ingenuo pueden desconocer.

Impedir con coraje que vuelvan con el cuento de diálogos y salidas electorales que le sirven al que algo les tira para que sacien su asquerosa ambición de cuoticas de poder desde donde amasar riqueza y ya sin el menor rubor comienzan a mostrarse en campaña para unas elecciones en diciembre de este año donde algún concejal le den como premio de consolación y pago a su bellaquería.

Sacar del caldero donde se cuece nuestro destino a un gamberro malsano como el español Rodríguez Zapatero al que Luis Almagro con tanta congruencia ha calificado como "canciller de la dictadura, defensor del narcotráfico y la corrupción de Maduro" y además le endilga el ser un "Imbécil". Sacar a esos que llevan años aparentando disidencia cuando la realidad es todo lo contrario. Sacar a canallas como Ramos Allup, Capriles el que no peleó su triunfo el año 2013 "Para evitar muertes" pero nada dice de los miles de fallecidos, unos asesinados, otros muertos por hambre, por falta de medicamentos, por la represión sádica de Maduro y su régimen estos 5 años posteriores.

Julio Borges quien sigue propiciando comanditas dialogantes ahora desde el exterior; a las sabandijas de la MUD y sus franquicias, al rufián Henri Falcón que se hace el loco con el claro mensaje dado por la ciudadanía el pasado 20 de mayo cuando se prestó para la farsa electorera de Maduro y ahora vuelve con el cuento de que "El pueblo" le está pidiendo que se lance, y el humor de muchos les lleva a preguntarle a este sinvergüenza si es a "Lanzarse" nuevamente a candidato presidencial o a lanzarse de un piso 20 o de un puente... Sacar de nuestro panorama político a "Guisadores" de prebendas, de componendas.

A desalmados que en exilios dorados vestiditos de políticos desterrados hacen todo lo que al dictador le conviene y a ellos también... A "Líderes" que nos han defraudado, agradeciéndole a sus propios carceleros y a Rodríguez Zapatero...

Y como tan sabiamente ha dicho Fernando Sabater este pasado sábado "... siento una agobiante sensación de vergüenza cuando veo lo que está ocurriendo en Venezuela". Sabater refiriéndose a sus coterráneos dice también: "Me sonrojo de que haya españoles entre los promotores y apologetas del chavismo, de que los haya hoy para disculpar a Maduro"...

Y en mi caso, pero igual que el filósofo que cito, agobiante vergüenza también siento por toda esa pléyade de bichos, pero gracias a Dios puedo abrigar esperanzas ya que a esa sarta de sinvergüenzas les tiene acorralados y desenmascarados una mujer excepcional, una venezolana que representa la dignidad y el coraje de los que ni se amilanan ni se venden.

María Corina Machado, quitándoles el sueño a todos esos rufianes y a sus alcahuetes, María Corina punteando encuestas de liderazgo que además nos concretan que el 84,6% de los venezolanos quiere que Maduro y el chavismo se vayan ya del poder (Meganálisis) y que ella hoy cuenta con un 43,2% de aceptación seguida por Lorenzo Mendoza (9,9%), Diego Arria (4,4%), Antonio Ledezma (3,5%) y Leopoldo López (2,4%)... María Corina mostrándole al mundo y a todos los que puedan ayudarnos a salir de esta tragedia que Venezuela si tiene una gran Líder cuyas mejores credenciales son la honestidad y el coraje.

ebruzual@gmail.com / @eleonorabruzual / http://www.gentiuno.com/