Venezuela: Qué pasó el 23 de enero y cuál es la clave para la consolidación de la democracia

Periodista Digital América ha analizado la actual situación de Venezuela, luego de los hechos del pasado 23 de enero de 2019, hay muchas preguntas rondando.

¿Es legítimo el proceso que lleva a la presidencia a Juan Guaidó? ¿Por qué el hartazgo de la sociedad venezolana en este preciso momento? ¿Qué circunstancias coincidieron? ¿Maduro está liquidado?

Venezuela vive momentos de incertidumbre, pasó de ser una autocracia atada al poder en la silla de Miraflores, con un poder ejecutivo que ha minado la independencia del resto de poderes, a ser un grupo de usurpadores del poder público nacional y rechazados por la mayor parte de la población.

De un punto a otro, el país ha pasado por distintas circunstancias, Maduro se ha convertido en la viva imagen de la explotación del pueblo para el enriquecimiento personal, los venezolanos sufrieron en 2018 la inflación de casi 1.700.000 %, la más alta registrada en la historia del país, mientras el PIB del país se ha contraído en un 50 % en los últimos 4 años. Son datos fríos, pero que los ha sufrido la población venezolana en su día a día.(La Venezuela chavista cerró el 2018 con una inflación de casi 1.700.000 %)



Sin distinción política, el factor económico dividió al país de nuevo, pero ahora entre una sociedad mayoritaria que trabaja por menos de 10 $ al mes, que pierde kilos por pasar hambre y líderes chavistas obesos, con cuentas mil millonarias, algunos de ellos sancionados por el departamento del tesoro de los Estados Unidos que viven como reyes.

Por tales razones, y ante la imposibilidad del venezolano de acudir a las urnas a buscar una salida a la crisis que padecen, se juntaron cuatro elementos fundamentales que permitieron que la sociedad venezolana saliera de nuevo a la calle.

En primer lugar, la decisión de los principales partidos opositores de no participar en las elecciones presidenciales de 2018, los principales líderes de los partidos políticos: Leopoldo López, Enrique Capriles y María Corina Machado estaban inhabilitados para participar, posteriormente el chavismo también inhabilitó a sus partidos.



Otro factor fundamental lo constituyó el apoyo de la comunidad internacional, con la renovación de los presidentes en América Latina, el presidente de Colombia fue el primero en manifestar que a partir del 10 de enero de 2019 no reconocería a Nicolás Maduro, a él se sumaron las voluntades de Estados Unidos, Canadá, los países miembros Grupo de Lima, que luego consumaron lo prometido. Ello constituyó un impulso brutal a la sociedad y a la oposición venezolana.(Duque contra la dictadura: "En enero Colombia no tendrá relaciones diplomáticas con Venezuela")

Además de ello, la acertada decisión de la oposición venezolana de nombrar a Juan Guaidó como líder del parlamento, que ante la ausencia absoluta del Presidente de la República, asume el cargo como "presidente encargado" un joven, con sangre nueva que no ha sufrido el desgaste de la lucha en contra de los gobiernos autoritarios de Chávez y Maduro, que pudo hacer sentir nuevas esperanzas de democracia a los venezolanos.(The New York Times: Quién es Juan Guaidó, el político que reactivó a Venezuela)

Como factor decisivo, el apoyo parcial de la Guardia Nacional, los hechos registrados el pasado 21 de enero en Cotiza fueron inéditos e inesperados, el chavismo ha presumido durante muchos años que las fuerzas armada estaban parcializadas, que eran “chavistas y comunistas”, y los eventos de Caracas desmostaron la mentira.(Militares venezolanos se alzan ante la dictadura de Nicolás Maduro)

Luego, el mismo 23 de enero, se registró el apoyo de grupos de la Guardia Nacional quienes se unieron con manifestantes venezolanos, al final del día padecen lo mismo, sufren los embates de la inflación, la escasez, la inseguridad y el dolor de ver a su país destruido.

Pero, a pesar del reconocimiento internacional a Juan Guaidó, Maduro no está acabado, no está preso ni exiliado, la llave de la transición a la democracia está en manos de las propias Fuerzas Armadas venezolanas, a quienes Guaidó y el parlamento han hecho un llamado a que defiendan la constitución y devuelvan a Venezuela al camino de la prosperidad.(Colombia, Perú, Ecuador y otros países latinoamericanos reconocen a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela )