La pantomina de manifestación a favor de Maduro en Sol: Mentiras, incoherencias y escasez de venezolanos

Unas decenas de banderas comunistas ondean en la Puerta del Sol. Con los martillos y las hoz se busca defender a la dictadura de Nicolás Maduro, esa que está miseramente representada en un par de banderas tricolor. A pesar de que las comparaciones son odiosas, es imposible no cotejar al centenar "defensores del conductor de autobuses" con los miles que una semana antes celebraban en el mismo lugar la juramentación de Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. (Los venezolanos toman la Puerta de Sol al grito de: ¡Libertad!)

Entre símbolos del comunismo y la república española, los gritos de "Chávez vive, la lucha sigue". Un grito pronunciado con el acento español, boliviano, ecuatoriano, nicaragüense o chileno, pero... ¿y los venezolanos? No estaban. A lo largo de toda la manifestación no fue posible encontrar a un solo venezolano (más allá de los cinco representantes de la Embajada y el Consulado). Aún peor, al preguntar si había algún venezolano para entrevistar la respuesta era siempre la misma: "Ni idea, mira por ahí que alguno tendrá que haber". ("Maduro Usurpador": El grito de los venezolanos desde la Puerta del Sol en Madrid)

Lo absurdo de la manifestación equivale a los argumentos a favor de Nicolás Maduro. Alguno de los manifestantes siquiera sabían el motivo real por el que se encontraban ahí: "Estados Unidos hizo o hará un golpe de Estado... algo así. A mí, la verdad, es que me convocaron y yo he venido, pero no estoy muy enterado sobre lo que está pasando en Venezuela", aseguró a PD América.

La mayoría de los participantes repetían los mismos mensajes como una grabación diseñada por el propio G2 cubano: Si se preguntaba por la crisis económica, la respuesta siempre caía en el "bloqueo de Estados Unidos" o la "guerra económica" (de poco importa que el país ha tenido el barril de petróleo al precio más alto de su historia); sobre las más de 40 muertes y 900 detenidos, todos los datos son manipulados por los medios de comunicación; sobre la falta de reconocimiento internacional del régimen de Nicolás Maduro, una vez más la "mano negra" de Estados Unidos y del "colonialismo español".

A pesar de que los seguidores de Maduro aseguran que están en contra de una intervención o de un conflicto armado, basta que se alce una sola voz en contra para que busquen acallarlos a través de insultos, amenazas y gritos. Una situación que se vivió hasta en tres ocasiones, ya fuese con otros españoles que están a favor del cese de la represión de la dictadura chavista, así como contra los propios venezolanos que conocen la situación nacional de primera mano.

Españoles que "saben más" que los venezolanos

Las confrontaciones dejaron un mensaje: Los comunistas españoles afirman conocer mejor lo que ocurre en Venezuela que los propios exiliados en España.

¿El mejor ejemplo? Cuando los líderes de la convocatoria aseguran que "todos los venezolanos que están en España es porque tienen dinero, se pueden comprar un pasaje o invertir en las zonas más costosas de la capital (haciendo caso omiso e intensional de que éstos son justamente los vinculados con el régimen de Nicolás Maduro) y reciben 400 euros provenientes del Gobierno de España, algo que no reciben ni los propios españoles".

Una afirmación que buscó desmentir un joven venezolano y que estuvo rápidamente rodeado por hasta cinco manifestantes, lo que hizo necesaria la intervención de la Policía Nacional. El mismo que, minutos después, pudo asegurar a PD América que "yo vine sin nada. Sólo tengo un asilo político que me permite buscarme la vida y tratar de encontrar un trabajo para mantenerme. Todo el resto que están asegurando es una gran mentira. Los venezolanos estamos con la libertad, así tenga que ser a través de una intervención de Estados Unidos".



La manifestación en Madrid ha sido el mejor ejemplo de lo que es la dictadura de Nicolás Maduro: un régimen lleno de mentiras, incoherencias, violencia y una escasez total del apoyo de los ciudadanos venezolanos.