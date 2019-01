Pablo Casado: "Hay que hacer un embargo a los bienes chavistas en España"

Pablo Casado no está conforme con la política exterior de España. El presidente del Partido Popular no entiende que España no esté liderando las ayudas internacionales para retomar la democracia en Venezuela. Así como tampoco que "haya expresidentes socialistas que hayan negado la existencia de presos políticos hasta seis veces o que Pedro Sánchez aún no haya reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela". (Rosana Sosa: “Trabajamos para incautar los bienes y activos de corruptos venezolanos en el exterior”)

Durante su participación en el desayuno de Nueva Economía Forum, Casado considera que, hasta el momento, las decisiones del Gobierno socialista sólo han servido para "legitimar a un dictador", por lo que sólo ha comenzado su reconocimiento del nuevo gobierno de transición "a partir del aumento de la presión internacional". En este sentido, ha decidido que es hora de tomar cartas en el asunto, "como se ha realizado por medio del Partido Popular Europeo, donde se ha solicitado el reconocimiento de Guiadó ante el Parlamento Europeo". (Asamblea Nacional solicitará a 46 países recuperar los activos robados por la corrupción chavista)

El líder de los populares considera que dentro de España también hay que trabajar a favor de la democracia en Venezuela. "No sólo dando todo el apoyo posible a los líderes venezolanos, sino que incluso hay que comenzar con el embargue de los bienes y activos que están en España fruto de la corrupción del régimen", aclara. Una iniciativa que debería ser complementada con "un cese del comercio entre ambas naciones, así como levantar el velo en toda Europa para conocer las grandes riquezas que existen y que se han generado por políticos, funcionarios, militares y civiles afines al Gobierno de Nicolás Maduro".

Casado considera que la situación en Venezuela afecta a todos por igual. "Por esto, tengo que decir que hoy yo también soy venezolano".