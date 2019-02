La exhumación de Franco: "En punto muerto para Sánchez, y en suspensivos para la Fundación Francisco Franco"

"La exhumación de Francisco Franco está en punto muerto para el Gobierno de España; y en puntos suspensivos para nosotros".

Así lo asegura el expresidente de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso, a PD América.

La pelota se encuentra en el tejado de los tribunales, a pesar de que está convencido de que "si se hiciera una encuesta objetiva y no manipulada en la población española, la mayoría estaría en contra de la realización de la exhumación". (La Fundación Francisco Franco: "Zapatero y otros socialistas tendrán que ocultar mucho del dinero percibido de Venezuela")

Para Alonso, la justicia se encuentra de su lado.

"Ningún tribunal que respete la Constitución puede estar a favor de la exhumación, más aún cuando están en contra de la medida tanto la familia de Francisco Franco como la Orden Benedictina".

De ahí que no descarten el acudir hasta el Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo para defender sus intereses. (Pedro Fernández Barbadillo: "'El Caudillo' Iglesias puede aprender que Franco no eliminaba ni humillaba a los disidentes")

El expresidente de la Fundación sí ha sido crítico con la jerarquía de la Iglesia, considerando que han mantenido una "ambigüedad calculada" para no apoyar a un lado en particular y "con una mayor preocupación por lo mundano y terrenal que en lo espiritual".

No obstante, afirma que no es un posicionamiento que se extiende hasta el resto de la iglesia católica y a los sacerdotes de España.

Catedral de la Almudena

"Durante 40 años, Francisco Franco se ha encontrado en el Valle de los Caídos y no ha sido un problema. No se han realizado actos de exaltación, sino la visita de personas que acuden a rezar por él, por los muertos de aquella época y por los posteriores. No hay que olvidar que la orden benedictina suele rezar por la paz de España", ha matizado Alonso.

En este sentido, ha reconocido que el trasladado del Caudillo a la Catedral de la Almudena "no es una salida que sea considerada beneficiosa".