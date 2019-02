EEUU advierte que utilizará todas las herramientas para evitar que el régimen del dictador Maduro siga "saqueando" a Venezuela

Se acabaron las bromas con el Gorila Rojo y su panda de verdugos y asesinos (Delante de su madre y su hija, el repulsivo asesinato en la Venezuela chavista: "Por sapa, por bruja").

Estados Unidos continúa bloqueando todos los recursos financieros de la dictadura de Nicolás Maduro.

Este 8 de febrero de 2019, el asesor de seguridad nacional, John Bolton, advirtió que Washington utilizará todas sus herramientas para evitar que el régimen siga "saqueando" al pueblo venezolano.

Y agregó:

Bolton también se refirió a la ayuda humanitaria que envió Estados Unidos para asistir al pueblo venezolano, pese al rechazo de la dictadura chavista.

Este jueves llegó a Cúcuta, en la frontera con Colombia, la primera parte de la ayuda humanitaria.

The US will continue to use all tools to separate Maduro & his cronies from money that rightfully belongs to the people of Venezuela. Those who continue to plunder the resources of Venezuela & stand against its people will not be forgotten. https://t.co/A5BzD0eiTP