Tartamudo, tosco y mentiroso: la falsedad del discurso de Antonio Maestre para defender a Maduro

Antonio Maestre ha opinado alegremente en El programa de Ana Rosa, lo ha hecho este viernes 8 de febrero de 2019, allí ha soltado que la catástrofe económica que padece Venezuela, se debe a las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, está claro que sigue el guion que le escriben desde Miraflores.(El escocido Antonio Maestre se lleva una buena tunda por rajar sobre la revuelta contra Maduro)

Comenzó el discurso a tropiezos, “Las sanciones de agosto de 2017 de Donald Trump, impiden a Venezuela recoger las… hacer deu, con transacciones deuda con PDVSA”, queriendo decir que Estados Unidos sancionó a Venezuela impidiéndole emitir deuda. Dicha sanción no generó ningún efecto comercial y se originó porque el gobierno chavista fue sancionado al crear la Asamblea Nacional Constituyente, para saltarse el parlamento venezolano e incumpliendo los parámetros constitucionales.

También añadió Maestre, que la dependencia de Venezuela respecto de las importaciones “es brutal, tiene que hacer importaciones de alimentos y de medicamentos, casi todo desde afuera”.(Nicolás Maduro quiere que los venezolanos sigan pasando hambre: rechaza la ayuda humanitaria internacional)

Luego su obra maestra, la gran mentiras: “Esas sanciones hacen que (no lleguen) 96 de cada 100 dólares para importar medicinas y alimentos”.

En este contexto, podemos traer a colación la respuesta que el exalcalde de Londres Ken Livingstone dio a un referente de la izquierda británica con el mismo discurso falso de Maestre:

“La economía del país caribeño se contrajo un 50% en los últimos cinco años, hasta la semana pasada no hubo sanciones al petróleo venezolano por parte de Estados Unidos… No hubo ni una sola sanción comercial a Venezuela. Podían exportar o importar cualquier cosa menos armas. No había ninguna restricción. Al mismo tiempo obtuvo 80 mil millones de dólares en préstamos de China y Rusia. Entonces, ¿por qué colapsó la economía?”