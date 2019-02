Kim Kardashian, ¿La psoriasis más sexy de EEUU?

Desde que su afección dermatológica comenzara a agravarse, Kim Kardashian ha compartido en redes sociales cómo ha avanzado su psoriasis y los tratamientos que sigue para combatir la enfermedad. (Kim Kardashian con un diminuto bañador, al mejor estilo de Jennifer López )

Los paparazzis captaron a la empresaria a la salida de un restaurante en Los Ángeles y medios internacionales destacaron el deterioro de su piel. Con un emoticono triste, la multimillonaria respondió a las publicaciones y confesó por twitter que sufría un brote de psoriasis que había afectado a su rostro. (La foto del trasero de Kim Kardashian que podría revelar que esas curvas son todo trampa y cirugía)

Esta semana, la multimillonaria sorprendió con unas fotografías que evidencian hasta qué punto le ha afectado la enfermedad. En una de ellas, muestra las lesiones cutáneas que cubren sus piernas.

"Sexy" escribió sobre la imagen que subió a Instagram Stories.

La empresaria también ha utilizado sus cuentas en redes sociales para pedir consejos a las personas que atraviesan la misma afección y explicar los remedios que ella sigue para tratarla. "Pienso que ha llegado el momento de comenzar un tratamiento médico contra la psoriasis. Yo nunca he visto esto así antes y no puedo ni siquiera cubrirla. Se ha extendido por todo mi cuerpo. ¿Alguien ha probado medicación para la psoriasis y qué tipo funciona mejor? Necesito ayuda tan pronto como sea posible" escribió el 23 de diciembre en su twitter. Ahora, la empresaria confesó que está probando todos los métodos que le han recomendado, como beber batidos detox a base de arándanos, o cubrir la irritación con ungüentos de hierbas. El médico especialista Antonhy William, que gestiona la cuenta de instagram "Medical Medium", la asesora en el cuidado de su piel y le ha aconsejado beber cada mañana batidos de apio. "Acabo de empezar, así que no sé todavía" contó la magnate en una entrevista para Extra´s Renee Bargh sobre la efectividad de la bebida con apio. "Lo que sí sé es que mi psoriasis es realmente mala, pero la gente dice que cuando empiezas (a tomar la mezcla), sale y tiempo después se aclara" añadió. Los brotes de psoriasis en su rostro la han obligado además a cambiar su rutina de maquillaje. A pesar de que su maquillador personal, Mario Dedivanovic´s es considerado un experto en su profesión y cobra entre USD 299 y USD 1.699 por cada clase magistral que imparte, para él ha sido difícil, según explicó Kim Kardashian, disimular la irritación de la piel de la empresaria. "Tengo psoriasis por toda mi cara, así que ha sido todo un desafío. Nosotros (ella y Mario) nunca habíamos tenido esto antes".

A la espera de su cuarto hijo, que espera con su esposo Kanye West a través de un vientre subrogado, Kim Kardashian relató también que dormir se ha convertido en su prioridad.

"Me levanto a las 5:45 cada día, salgo a trabajar, preparo a los niños para la escuela, los dejo allí, vuelvo a casa, trabajo todo el día - la misma rutina una y otra vez" contó a la presentadora australiana Renee Bargh.

"Cuando acuesto a los niños, la mitad de las veces me quedo dormida con ellos. Me despierto una hora después y bajo las escaleras. Mi misión es estar realmente concentrada. Me voy a dormir realmente temprano" añadió.

El estrés nervioso es una de las causas que detonan la psoriasis, razón por la que la empresaria decidió respetar cada día sus horas de descanso.