Minuto a minuto en Venezuela: 24 muertos y más de 100 heridos en Santa Elena de Uairén

Un día crucial, este 23 de febrero de 2019, en la Historia de América y de la lucha por la Justicia y la Libertad (Alerta máxima en Venezuela: "Las últimas horas de Maduro en el poder y el inicio de su camino a prisión").

2:37

Andrés Velásquez, gobernador del estado Bolívar, informó extraoficialmente que el numero de muertes en Santa Elena de Uairén asciende a 14 personas y más de 100 heridos por arma de fuego.

Además compartió que no hay material para dar atención medíca adecuada en el hospital donde han asistido a las víctimas "no hay solución, no hay sangre, no hay oxígeno"

Extraoficialmente me informan desde hospital de Santa Elena de Uairen, que van 14 fallecidos y más de 100 heridos por armas de fuego. En el hospital no hay solución, no hay sangre, no hay oxigeno, no hay reactivos. Heridos se desangraron sin ser intervenidos — Andres Velasquez (@AndresVelasqz) 23 de febrero de 2019



2:13

En rueda de prensa, el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó se dirigió a Venezuela junto con el mandatario colombiano Ivan Duque y el secretario General de la OEA Luis Almagro.

El presidente Guaidó solicitó a la comunidad internacional que todas las cartas se mantengan sobre la mesa en contra de Nicolás Maduro.

Guaidó también confirmó que, el próximo lunes 26 de febrero, asistirá a la reunión del Grupo de Lima, también estará presente Mike Pence, vicepresidente de EE.UU.

Luis Almagró realizó un balance de toda la jornada, detallando la dura represión del régimen de Nicolás Maduro en contra de los civiles que intentaron llevar a Venezuela la ayuda humanitaria

El secretario General de OEA también manifestó que la comunidad internacional debe dar una respuesta contundente al régimen de Nicolás Maduro.



1:14



Noticias RCN compartió un vídeo a través de su cuenta de Twitter el vídeo en el que se puede observar a un uniformado herido que abandonando al régimen de Nicolás Maduro, mientras grita "La orden es masacrar al pueblo, sacaron a los colectivos".

0:26

Barco proveniente de Puerto Rico con ayuda humanitaria para los venezolanos fue amenazado de fuego por una fragata del régimen chavista, así lo informó el presidente interino Juan Guaidó, lo hizo a través de su cuenta de Twitter

ALERTA: Barco con Ayuda Humanitaria, proveniente de Puerto Rico, recibe amenaza de fuego por parte de una fragata de la Armada.



Esta embarcación trae más de 200 toneladas de Ayuda Humanitaria, su tripulación es civil y su único propósito es llegar a Venezuela para salvar vidas pic.twitter.com/hWWr4OypWN — Juan Guaidó (@jguaido) 23 de febrero de 2019

- En minutos los presidentes de Venezuela y Colombia, Juan Guaidó e Ivan Duque, respectivamente, emitirán un mensaje conjuto acerca de la crisis de Venezuela, así lo informó la televisora NTN24.

21:20

Según información detallada por el Foro Penal venezolano, hasta el momento han sido heridas de bala 29 personas, dejando saldo de 4 muertos durante las protestas en Santa Elena de Uairén, estado venezolano de Bolívar.

“La información es que colectivos disparan contra personas que estaban en la zona de La Línea en la frontera con Brasil. La situación es muy crítica y muy grave” aseguró Alfredo Romero a través de su cuenta de Twitter.



#23Feb 2:20PM situación de extrema gravedad en #santaelenadeuairén 4 muertos y 18 heridos por impacto de bala pic.twitter.com/ToHXOKwfTI — Alfredo Romero (@alfredoromero) 23 de febrero de 2019

Señalando los hechos de violencia registrados este 23 de febrero, venezolanos hacen tendencia twitter la etiqueta #IntervencionMilitarYa solicitando la ayuda militar de la comunidad internacional.

19:50

Según el canal de noticias venezolano VPi TV, tres gandolas con ayuda humanitaria ha sido quemadas, dejando saldo de diez personas heridas por este hecho.

19:35

La televisora digital NTN24 publicó a través de su cuenta de instagram (@NTN24ve) el momento en el cual llegaban los camiones con la ayuda humanitaria a Venezuela, justo en ese instante la Policia Nacional Bolivariana comienza a reprimir al disparar bombas lacrimógenas.

18:49

La Policia Nacional Bolivariana reprime en el puente de Ureña a los voluntarios que intentaban ingresar con cuatro camiones de ayuda humanitaria. Entre los voluntarios se encontraba un niño que resultó herido "de dos o tres años de edad", según la periodista de VPi TV.

Posteriormente se observó un hombre con su camisa llena de sangre, herido en el lado derecho del pecho por una bomba lacrimógena.

Las personas que se encuentran en la zona están muy afectadas por los gases.

18:25

La Policía Nacional Bolivariana comenzó la represión con bombas lacrimógenas en el puente Simón Bolívar, dejando sin aire y ocasionando una estampida que dejó personas heridas.

18:13

En el puente Simón Bolívar de la frontera entre Venezuela y Colombia, se acaba de entregar a la policia colombiana un funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales chavistas (FAES), conocido como el "Grupo de Exterminio" de Maduro.



18:00 horas

La diputada venezolana Delsa Solorzano denuncia el ataque de grupos paramilitares afectos al chavismo en San Antonio del Tachira.

En San Antonio del Táchira fuerte represión. Colectivos armados nos atacan. Varios heridos — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 23 de febrero de 2019

Fuerte represión — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 23 de febrero de 2019

17:09

Guaidó anunció la entrada de la ayuda humanitaria desde Brasil,

"Anunciamos oficialmente que YA ENTRÓ el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil", señaló el presidente encargado a través de su cuenta de Twitter.



¡Atención Venezuela!



Anunciamos oficialmente que YA ENTRÓ el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil.



¡Esto es un gran logro, Venezuela!



¡Seguimos! #23FAvalanchaHumanitaria — Juan Guaidó (@jguaido) 23 de febrero de 2019

16:40

El presidente interino Juan Guaidó ha anunciado desde Cucuta que "ya comienzan a salir los camiones con la ayuda humanitaria", pero también se ha referido al régimen de Nicolás Maduro "mientras estamos buscando la ayuda, algunos asesinan, algunos matan" y terminó con un mensaje de optimismo: "vamos bien"





Hoy es el Día D marcado por Juan Guaidó para el ingreso de la ayuda humanitaria en Venezuela. La jornada inició con mucha tensión en la frontera con Colombia, donde se concentra del grueso de la ayuda enviada por la comunidad internacional. Ante los primeros incidentes, cuatro soldados han desertado y han recibido el apoyo de las autoridades colombianas.

Venezuela: no son desertores aquellos guardias y efectivos de las FFAA que decidan sumarse a nuestra lucha.



¡Han decidido ponerse del lado del Pueblo y de la Constitución!



¡Bienvenidos! La llegada de la Libertad y la Democracia a Venezuela ya es indetenible. pic.twitter.com/zojGluqAuo — Juan Guaidó (@jguaido) 23 de febrero de 2019

La víspera, Nicolás Maduro ordenó el cierre de parte de la frontera con Venezuela, en la línea de lo que había hecho previamente con los límites con Brasil. Los primeros incidentes de este sábado se han producido en las localidades fronterizas con Colombia.

En Ureña, un grupo de personas ha retirado las barricadas organizadas por la Guardia Nacional.

El operativo desplegado por diferentes países en la frontera entre Colombia y Venezuela, comenzó esta mañana en la ciudad colombiana de Cúcuta, donde se encuentra los presidentes Iván Duque, Juan Guaidó, Sebastián Piñera y Mario Abdo.

¡Vamos por la avalancha humanitaria!



Convocamos a todos a movilizarse mañana #23F a todos los cuarteles. Vamos en paz, sin violencia y con determinación de cambio a exigir que ingrese la ayuda humanitaria.



Salvar vidas depende de todos. ¡Lo vamos a lograr! #23FVzlaALaCalle pic.twitter.com/TnJ9sjBaoK — Juan Guaidó (@jguaido) 23 de febrero de 2019

En medio de una gran tensión, la oposición venezolana intenta que alimentos y medicinas almacenados en Colombia sorteen barreras fronterizas impuestas por el dictador Nicolás Maduro quien considera que esa asistencia humanitaria encubre una intervención militar.

En Ureña, la ciudad venezolana en la frontera con Cúcuta, se registraron incidentes entre la población y las fuerzas de seguridad que impedían el paso de la ayuda humanitaria.

Guaidó, de 35 años y reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, estará al frente del operativo desde el lado colombiano del puente internacional de Tienditas que desde comienzos de mes está bloqueado con contenedores de camiones y otros obstáculos montados por soldados venezolanos.

El "23 de febrero, a un mes de haber asumido las competencias como presidente encargado, todo el pueblo de Venezuela estará en las calles exigiendo el ingreso de la ayuda humanitaria", afirmó Guaidó, quien llegó a suelo colombiano pese a una restricción de la justicia afín al chavismo que le impedía dejar el país.

El joven dirigente, que se proclamó presidente encargado por ser presidente del congreso venezolano, apareció sorpresivamente en un multitudinario espectáculo montado en Cúcuta para reunir fondos en favor de los castigados por la dramática crisis económica de Venezuela.

Guaidó desafiará el bloqueo de la frontera acompañado por los presidentes Duque, Abdó, Piñera, el secretario general de la OEA, Luis Almagro y el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams.

Maduro ordenó el viernes el cierre temporal de otros tres puentes que comunican a los países por el estado Táchira (oeste), incluido el Simón Bolívar, el paso peatonal binacional más importante.

Respaldado por Rusia, Maduro considera el ingreso de la ayuda el punto de partida de una intervención militar de Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa en el caso de la nación petrolera.

Guaidó atribuyó a participación de los militares, bastión de Maduro, su llegada el viernes a la ciudad colombiana de Cúcuta, donde está el puente de Tienditas, centro de acopio de 600 toneladas de alimentos, kits de aseo e insumos médicos enviados principalmente por Estados Unidos.