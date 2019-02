Juan Guaidó: "Debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de Venezuela"

Juan Guaidó culminó este 23 de febrero de 2019 una jornada marcada por los enfrentamientos y la represión salvaje en la frontera con un mensaje al mundo que, lejos de calmar los ánimos, sugiere el peor epílogo para la espantosa crisis que sufre Venezuela por culpa del tirano Maduro y los verdugos chavistas.

Tras el intento valiente pero fallido de introducir ayuda humanitaria desde Colombia y Brasil y con 14 asesinados sobre la mesa, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente del país reconocido por multitud de países se dirigió a las instancias internacionales que le han apoyado desde el primer momento, con Estados Unidos y Colombia a la cabeza, para pedir de nuevo su ayuda.

Esta vez, en términos que aparentemente van más allá del respaldo simbólico o logístico.

Esto escribió el político venezolano en tuit, poco después de comparecer en rueda de prensa junto al presidente colombiano, Iván Duque, y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro:

Sus palabras remiten al escenario que precisamente agita el Gobierno del dictador Nicolás Maduro, el de la intervención militar y que su archienemigo, la Administración de Trump, no ha dejado de sugerir.

Juan Guaidó ha anunciado que participará el próximo lunes en la reunión del Grupo de Lima, en Bogotá, «para discutir posibles acciones diplomáticas» contra el régimen de Nicolás Maduro.

Son muchos y desde todas las esquinas del espéctro político mundial, quienes apoyan sin matices a Guaidó y los venezolanos que luchan por la libertad:

The heartbreaking violence in Venezuela must stop. I stand with President @JGuaido, the National Assembly, and the people of #Venezuela as they embrace their right to live in peace, choose their leaders, and decide their future, in harmony with their neighbors.