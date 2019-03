Exclusiva de PD: Ciudadanos presiona para sacar al chavista Mario Isea de la Embajada de Venezuela

La presión internacional no sólo ahoga a la dictadura de Nicolás Maduro, sino también a sus representantes en el extranjero. El representante de Política Exterior de Ciudadanos, Fernando Maura, adelanta en exclusiva a Periodista Digital América algunas de las principales conclusiones del encuentro entre el líder de Ciudadanos Albert Rivera y el 'embajador' de Juan Guaidó en España, Antonio Ecarri. Un encuentro que podrá dar un giro a la política internacional. ( Todos contra el dictador: Albert Rivera se reune con Ecarri, el embajador designado por Guaidó)

Maura apunta que, desde Ciudadanos, han trasladado su total apoyo tanto a Juan Guaidó como a su 'embajador' Antonio Ecarri. Sin embargo, aseguran a PD América que no se quedarán en las palabras sino que "se trabajará para lograr el reconocimiento de Ecarri como el embajador legítimo del gobierno de Venezuela". Un escenario que pondría en jaque la permanencia del chavista Mario Isea en las instalaciones de la Embajada de Venezuela en Madrid. ( Antonio Ecarri: "España no podrá aceptar a chavistas con crímenes de lesa humanidad o corrupción")

Me he reunido con @EcarriB, embajador de Venezuela en España. Le he trasladado mi apoyo y el de millones de españoles a los demócratas venezolanos y a su presidente @jguaido. Es vergonzoso que el Gobierno Sánchez siga ausente en la lucha contra la tiranía de Maduro. 🇻🇪🇪🇸 pic.twitter.com/U333BGq467