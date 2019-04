Confiesa el ministro de Chávez: "Iglesias y Monedero recibieron 7,1 millones para crear un partido chavista”

Los vínculos entre el régimen de Hugo Chávez en Venezuela y la fundación de Podemos cada vez son más fuertes. Así lo indica Carlos Cuesta, quien publica en OKDiario que Rafael Isea, ex ministro de Finanzas de Venezuela bajo el mandato de Hugo Chávez, señaló directamente y por escrito a Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, fundadores de Podemos, como los receptores de 7,1 millones de euros "para crear un partido afín al chavismo en España". (El tinglado bolivariano de Pablo Iglesias: Venezuela destinó 3,7 millones a su fundación para traer el chavismo a España)

El responsable de las cuentas chavistas, testigo protegido por Interpol, compareció en la comisión de investigación de la financiación de los partidos en el Senado español. Allí, Isea dejó firmado un documento -que fue leído a Monedero en su comparecencia- donde no sólo confirmaba las sospechas de financiación ilegal del partido, sino que, además, señaló que el dinero se daba "para crear un partido afín al chavismo en España" y que el receptor estrella del dinero era "Pablo Iglesias". El importe era algo más que relevante: 7,16 millones de euros. (Pablo Iglesias, que montó Podemos con dinero chavista, dice ahora que la represión en Venezuela no puede ser "un asunto político en España")



La información afloró tras la comparecencia el 13 de noviembre de 2017 de Juan Carlos Monedero, uno de los ideólogos de Podemos y reconocido asesor de la dictadura venezolana. El senador popular Luis Aznar leyó en aquel momento, y ante el podemita, un documento firmado por el que fuera ministro de Finanzas de Hugo Chávez en 2008, Rafael Isea. El ex ministro chavista fue más tarde -en 2013- presidente del Banco Alba, el famoso banco que supuestamente encargó el informe a Monedero y por el que éste cobró 425.000 euros. ( Venezuela le quiere arrancar la coleta a Podemos y quitarle el monedero: ¡denuncia al canto por los fondos de Chávez!)

El documento de Isea era altamente revelador: "El señor Isea, en un documento firmado por él, y cuya firma ha sido confirmada y validada, dice, y se lo voy a leer, que reconoce autorización de pago a CEPS por cuantía de 7.168.000 euros. Reconoce que expresamente usted, Juan Carlos Monedero, junto a Pablo Iglesias, participaron directamente en los trabajos que dieron lugar a esos pagos", señala el senador popular.

Y añade el representante del PP que ese documento "reconoce, expresamente, que el objetivo de las cantidades acordadas con CEPS no solo van encaminadas a pagar las asesorías, sino que, además, van a contribuir -y estoy citando al señor Isea- a crear un partido en España afín al chavismo".

Aznar insistió en que el documento había sido firmado en pleno ejercicio de las competencias del que fuera ministro venezolano porque "esto son afirmaciones en un documento escrito y firmado por el señor Isea, en tiempo de Hugo Chávez, obviamente".

Silencio de Monedero

Monedero no quiso ni comentar el documento. Según recoge el Diario de Sesiones del Senado, el podemita simplemente afirmó "que me produce cierta tristeza que en una comisión que pretende ser de estudio e investigación usted ignore que la Justicia ha archivado 14 querellas contra Podemos y sus dirigentes. Y sobre esto concreto por lo que usted me está preguntando, la justicia Archiva por cuarta vez una denuncia contra Podemos por financiación irregular".

Aznar no dudó en recordarle sus evasivas y señaló que "vuelve usted a salir de la pregunta. Yo no he dicho en ningún momento que Podemos esté incurso en ninguna ilegalidad. ¿Me ha oído usted eso? [...] Yo le he preguntado A y usted me responde B. [...] Le he preguntado, y lo he leído textualmente, para que no hubiera equívoco, sobre lo que el señor Isea, ministro de Hugo Chávez, en un documento firmado por ambos, dice respecto a usted, a CEPS y al señor Iglesias".

Lo cierto es que el ex ministro de Finanzas de Venezuela Rafael Isea confirmó ante la Policía española que Hugo Chávez ordenó determinados pagos a la Fundación CEPS, de cuyo patronato formaban parte los actuales líderes de Podemos.

Isea cayó en desgracia con Maduro

Rafael Eduardo Isea Romero no era un cualquiera. El famoso documento iba firmado por él y el propio Hugo Chávez. Fue ministro durante el Gobierno de Hugo Chávez, gobernador de Aragua entre finales del 2008 y hasta diciembre de 2012, y presidente del Banco del ALBA desde abril de 2013 hasta julio del mismo año.

Él se ganó la confianza de Chávez y entró a compartir y apoyar proyectos de la máxima importancia para el régimen venezolano. Más tarde, Isea cayó en desgracia cuando Nicolás Maduro llegó a la Presidencia de Venezuela, en marzo de 2013. Ese mismo mes de septiembre, Isea se entregó a las autoridades norteamericanas y se convirtió en testigo protegido de la agencia antidroga DEA, que investiga los vínculos entre el régimen chavista y el narcotráfico internacional.