El sensual tatuaje de Salma Hayek en sus partes íntimas

La estrella mexicana Salma Hayek ofreció en Instagram un vistazo a un tatuaje que tiene en una zona íntima. En realidad se trata del diseño que debe tener su personaje de Sonia Kincaid en The Hitman's bodyguard 2, que filma actualmente en Croacia. (Mathilde: La hijastra de Salma Hayek rechaza ser modelo para seguir una pasión salvaje)

Salma posó recostada sobre una cama y dejando ver el diseño sobre uno de sus senos. Se trata de un dibujo en color negro de un ave con las alas extendidas.

"El tatuaje secreto de Sonia Kincaid! #thehitmansbodyguard2 #tattoo", escribió para acompañar su publicación. (Cómo cuidar del matrimonio según Salma Hayek: "Asegúrese de tocar a su marido")

En una de las fotografías que publicó recientemente se pudo ver que su personaje de Sonia también tiene el tatuaje de un rosario en su mano izquierda.

Hayek ha estado muy activa recientemente en la red social, ya sea compartiendo imágenes de su trabajo o bien, de la tragedia ocurrida en la catedral de Notre Dame.

Salma fue una de las primeras famosas en mostrar su shock ante lo ocurrido en la emblemática construcción parisina.

El esposo de Salma, François-Henri Pinault, anunció la donación de 100 millones de euros para la reconstrucción de la catedral, algo que Salma celebró a través de un fotografía en Instagram.

"Hoy más que nunca me siento orgullosa de ser parte de la familia Pinault. No solo por su participación sentida y personal en la reconstrucción de Notre-Dame de París, pero también porque su contribución no pedirá deducciones de impuestos del gobierno. Mi esposo y mi suegro son dos ciudadanos franceses generosos, que entienden sinceramente la importancia de este tesoro espiritual, cultural e histórico de París hacia el mundo".

Hablando de su esposo, Salma sorprendió recientemente al compartir con sus seguidores en Instagram un consejo para una buena relación de pareja.

"Asegúrese de tocar a su marido", escribió Hayek para acompañar una imagen en la que aparecía abrazando a Pinault.