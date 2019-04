La estrategia de Pablo Iglesias copiada de Hugo Chávez que acojona a los venezolanos que emigraron a España

El país con las reservas de petróleo más grandes del mundo está siendo abandonado desesperadamente por su propia gente.(El zasca monumental al chavista Pablo Iglesias por pedir una oportunidad para gobernar: "una... para joderlo todo")

La razón es que Venezuela atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes, su situación económica, con hiperinflación de 1.600.000% y contracción de más 50% del PIB, es catalogada por el FMI como "la peor crisis de la historia latinoamericana".

Muchos de los venezolanos que han emigrado se refugiaron en España para encontrar un destino seguro, sin embargo, la experiencia de saber como se destruyó su país les ha llevado a advertir a los españoles acerca de las trampas que utiliza el comunismo para llegar al poder.(Alerta chavista: el chaquetero Pablo Iglesias pide ahora defender la Constitución del '78 que tanto despreció)

Tal como lo está haciendo Pablo Iglesias ahora, fingiendo una imagen de demócrata moderado:

Lo que le quiero pedir a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos den una oportunidad, una sola, estar en un gobierno 4 años y si después de esos 4 años no hemos conseguido cambiar nada, no nos voten nunca más.