Tatiana Calderón, la primera latinoamericana en subirse a un Fórmula 1

-¿Por qué pensás que no hay más mujeres dentro del automovilismo?

-Porque creen que no es una opción para ellas. Sus padres no las llevan al karting de peñas, en vez de eso les compran una muñeca. Hoy gracias a iniciativas como Dare to be Different de Susie Wolff y la FIA Women in Motorsport se está promoviendo más la participación de las mujeres en el deporte motor y creo que por ahí se empieza, mostrando que es posible y que hay más mujeres haciéndolo bien en todos los campos. Que se cambie la percepción cultural que existe sobre la mujer en el automovilismo.

Muchas mujeres buscan igualdad de género en todos los ámbitos. ¿Te sentís una representante de ese movimiento?

-Sin darme cuenta siento que me he convertido en eso, en una mujer que lucha por la igualdad, porque la he vivido. Siempre he creído que si nos dan las mismas oportunidades que a un hombre lo podemos hacer muy bien. El problema ha sido llegar a tener esas oportunidades así que seguiré empujando para que nos abran las puertas y que las futuras generaciones puedan entrar a competir sin las barreras existentes.

-¿Qué opinás de esa F-1 "para mujeres" que propuso Bernie Ecclestone hace un tiempo?

-Pienso que fue un titular para llamar la atención. Sinceramente no hace falta hacer un campeonato separado porque el automovilismo es de los pocos deportes donde podemos competir hombres y mujeres mano a mano. Espero poder ser la primera mujer en llegar a F-1 en los últimos años y demostrar que sí podemos.