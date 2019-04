[Minuto a minuto en Venezuela] Guaidó se planta y va con todo contra el régimen: "¡El momento es ahora!"

18:17

Juan Guaidó da pistas sobre una posible intervención militar. Asegura que ha hablado con sus socios en el extranjero y que cuenta con su total respaldo.

Hemos conversado con nuestros aliados de la comunidad internacional y tenemos su respaldo firme a este proceso irreversible de cambio en nuestro país.



La #OperaciónLibertad comenzó y vamos a resistir hasta lograr una Venezuela libre.#TodaVenezuelaALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019





18:13

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y Mauricio Macri, presidente de Argentina, se posicionan a favor de Juan Guaidó y su alzamiento militar. Se presume que el Grupo de Lima podría incorporarse en la defensa de la población venezolana.

APOYAMOS MÁS QUE NUNCA LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA Celebramos la liberación de Leopoldo López y acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Reconocemos al Presidente Encargado Guaidó, a la Asamblea Nacional y desconocemos la autoridad del dictador Maduro — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 30 de abril de 2019





18:01

Represión en estado puro. La 'tanqueta' de la Guardia Nacional arrolla a los manifestantes a favor de Juan Guaidó.

BREAKING: Video shows armored military vehicle slamming into pro-Guaidó protesters amid unrest in Caracas. https://t.co/QfbZwt8BjK pic.twitter.com/ezSKYJef5c — NBC News (@NBCNews) 30 de abril de 2019





17:58:

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López ha declarado que el grupo de militares que respaldaron a Juan Guaidó fue derrotado, pero nadie le cree al militar chavista. Los enfrentamientos siguen en la capital venezolana e incluso los manifestantes han logrado quemar una 'tanqueta' (vehículo de la GNB).

17:31:

Comienza la represión contra los medios de comunicación. La cadena de radio RCR ha sido víctima de la represión chavista. Una comitiva de CONATEL estuvo en las instalaciones del medio de comunicación y ordenó el cierre de su señal abierta.

#ATENCIÓN Una comitiva de CONATEL acaba de llegar a nuestras instalaciones y ordenó el cierre de nuestra señal abierta por el dial 750AM. #30Abr — Radio Caracas Radio (@RCR750) 30 de abril de 2019





17:00

El presidente interino Juan Guaidó se manifestó nuevamente a través de su cuenta de Twitter, ha sido contundente al afirmar que la Operación Libertad es hoy y para hacer un llamado a los venezolanos: "El momento es ahora".

¡Las calles de Venezuela se siguen llenando de gente y más gente!



Arriba todos los venezolanos que están saliendo a las calles.



Hermanos, estamos haciendo historia. El cese de la usurpación es irreversible.#TodaVenezuelaALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

¡El momento es ahora!



Los 24 estados del país han asumido el camino: calle sin retorno. El futuro es de nosotros: pueblo y Fuerza Armada unidos por el cese de la usurpación.



¡Juntos somos invencibles! #TodaVenezuelaALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

15:17

Colectivos intentan intimidar con disparos a los venezolanos que acompañan a Guaidó y terminan huyendo luego de que los militares leales al presidente encargado de Venezuela respondieran con fuego.



Llegan los colectivos a la Carlota y los militares patriotas los repelen. pic.twitter.com/KWIdxjCZXl — Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 30 de abril de 2019

15:13

Venezolanos salen a las calles, en Caracas, Carabobo y Aragua se observa que se van sumando a la Operación Libertad liderada por Juan Guaidó y Leopoldo López.

MASIVA MOVILIZACIÓN POPULAR HACIA EL DISTRIBUIDOR ALTAMIRA https://t.co/NzaMU3v6MX — Carlos Ramirez Lopez (@carlosramirezl3) 30 de abril de 2019



15:08:

Un soldado chavista apunta con su arma a los seguidores de Juan Guaidó y Leopoldo López que se encuentran luchando contra la dictadura de Nicolás Maduro.

DIRECTO https://t.co/bKzgukqS0C Un soldado apunta con su fusil a los simpatizantes de Guaidó y López desde el interior de la base militar de La Carlota pic.twitter.com/U7wZThTCt9 — EL PAÍS (@el_pais) 30 de abril de 2019

14:56

Con gritos de "Libertad, libertad" se observa en un vídeo cómo los militares que apoyan a Guaidó someten y desarman a un grupo de chavistas que iban en una tanqueta de la Guardia Nacional.

#30Abr Con gritos de "Libertad, libertad" se observa como los militares leales a Guaidó someten y desarman a un grupo de GN chavistas que iban en una tanqueta. pic.twitter.com/jrRJYOhex1 — Periodista Digital América (@PDAmericaNews) 30 de abril de 2019

14:37

Reportan disparos de armas de fuego en Altamira y en la base aérea militar de La Carlota.

14:20

Según afirma el periodista venezolano Casto Ocando, militares leales a Juan Guaidó detuvieron en Maracay al general Carlos Armas Lopez, presidente de Cavim, que controla el parque de armamento militar del país.

Fuentes: militares leales a @jguaido detienen en Maracay al general Carlos Armas Lopez, presidente de Cavim, que controla el parque de armamento militar del país. #VenezuelaLibre — Casto Ocando (@cocando) 30 de abril de 2019

14:17

Un nuevo grupo de militares se unen en apoyo al presidente encargado, así lo publicó el portal TVV Noticias.

14:13

Entre las reacciones de chavismo retomamos lo que han manifestado Jorge Arreaza, canciller de Maduro, así como el ministro de Defensa, entre otros:

Una vez más se hace evidente lo que siempre hemos denunciado: todas las conspiraciones contra la democracia venezolana, incluyendo este intento de golpe de Estado, son apoyadas y financiadas por el gobierno colombiano. https://t.co/tY2wdRg72G — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 30 de abril de 2019

A este intento se agregó la ultraderecha golpista y asesina, que anunció su agenda violenta desde hace meses.Llamamos al pueblo a mantenerse en alerta máxima para,junto a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana,derrotar el intento de golpe y preservar La Paz.Venceremos 2/2 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 30 de abril de 2019

Son unos cobardes!! Nos mantendremos firmes en defensa del orden constitucional y de la paz de la República, asistidos como estamos por la ley, la razón y la historia. ¡Leales Siempre, Traidores nunca! — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) 30 de abril de 2019

13:55

Las redes sociales están caídas en toda Venezuela, según ha informado el periodista y miembro del equipo de Guaidó, Alberto Ravell, se trata de una medida tomada por la estatal CANTV.

Cantv bloquea masivamente servicios de redes sociales en Venezuela, reporta NetBlocks https://t.co/DxJMq6kZ0v — Alberto Ravell (@AlbertoRavell) 30 de abril de 2019

Según afirma el senador estadounidense Marco Rubio, se trata de una estrategia del régimen al mejor estilo de China.

As usual, #MaduroRegime with the help of #China technicians has taken down all social media access inside #Venezuela — Marco Rubio (@marcorubio) 30 de abril de 2019

13:43

Los militares a favor de Juan Guaidó toman puntos estratégicos para la defensa de la base militar de La Carlota y ponen en jaque la efectividad de los colectivos (grupos paramilitares chavistas) para frenar el alzamiento contra la dictadura de Nicolás Maduro.

Ahora si Quiero ver quena tan malos son los colectivos contra militares patriotas y punto 50 😁 La Carlota pic.twitter.com/aNUR880gB8 — aristobulo vargas (@tilloski) 30 de abril de 2019

13:37

El magistrado chavista Maikel Moreno, desde el canal del chavismo VTV, afirma que tienen la situación controlada, "Ratificamos que haremos valer en el marco de nuestras competencias el ordenamiento jurídico vigente..."

13:33

Un vídeo muestra cómo la Guardia Nacional Bolivariana apoya a los ciudadanos venezolanos y les deja pasar a la base militar de La Carlota, donde se está concentrando el alzamiento militar contra Nicolás Maduro.

13:29

Luis Almagro se suma a Juan Guaidó y Leopoldo López. El secretario general de la OEA ha publicado en su Twitter que "Saludamos adhesión de militares a la Constitución y al Presidente encargado de Venezuela. Es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica"

Saludamos adhesión de militares a la Constitución y al Presidente encargado de #Venezuela @jguaido. Es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica. #OEAconVzla https://t.co/2fnCtClFIe — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 30 de abril de 2019

13:26

Colombia y Panamá se han sumado a Estados Unidos y han mostrado su apoyo al alzamiento militar contra la dictadura de Nicolás Maduro. La Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Isabel de Saint Malo; y el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Carlos Holmes, han mostrado la necesidad de que el Grupo de Lima apoye a la población venezolana en su recuperación de la democracia.

Panamá dispuesto, de inmediato. Llegó el momento de redoblar esfuerzos en apoyo al pueblo venezolano para el pronto retorno a la democracia. ISMA https://t.co/WakOjjESxm — Isabel de Saint Malo (@IsabelStMalo) 30 de abril de 2019

13:22

Un funcionario militar ha asegurado que la liberación de Leopoldo López se ha realizado por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la policía militar y política empleada por Nicolás Maduro para controlar tanto a la población como a los opositores.



13:18

Fuentes extraoficiales anuncian la llegada de francotiradores al Palacio de Miraflores para defender a la dictadura venezolana y poder mantener a Nicolás Maduro en el poder. No es la primera vez que el régimen chavista dispara desde las alturas a los manifestantes. Así ocurrió ya durante la reconocida manifestación del 11 de abril de 2002.

13:15

Diosdado Cabello ofrece declaraciones y afirma para el canal Venezolana de Televisión: "¡No van a poder! Invitamos a todo el pueblo de Caracas, a los milicianos, a las UBCH, los colectivos a venirse al Palacio de Miraflores""

13:00

Según información que no ha sido confirmada ha comenzado a llegar a los medios de comunicación y a los venezolanos que los principales líderes de la dictadura y sus familiares se encuentran escondidos en "zonas de seguridad", así como que está dispuesto un avión para que Nicolás Maduro pueda escapar hasta Cuba..

12:20

Leopoldo López y Juán Guaidó en las calles de Caracas liderando el alzamiento contra el régimen de Nicolás Maduro.



Confirmado. El presidente interino Juan Guaido, junto con el expreso político Leopoldo López, se encuentran en la base militar de La Carlota junto con el ejército para liderar el alzamiento militar que buscará acabar con la usurpación de Nicolás Maduro. (Última hora: Venezuela registra un movimiento militar contra el dictador Maduro)

Desde primeras horas se habían escuchado rumores de movimientos irregulares en el Ejército venezolano, una información que iba siendo confirmada por parte de los periodistas venezolanos y los diputados de la Asamblea Nacional. Sin embargo, a través de un vídeo publicado en la cuenta de Juan Guaidó se puede ver al presidente interino y a Leopoldo López frente a una tropa de efectivos del ejército.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

"Hoy se activa la operación libertad" asegura Guaidó, quien hace un llamamiento a todos los militares del país para que se unan a la iniciativa y respalden la salida del poder de Nicolás Maduro. "Hoy, el 1 de mayo, invitamos a todos los militares para que se sumen a la iniciativa. Siempre dentro del marco de la democracia y de la constitución".

Juan Guaidó ha publicado algunos tweet donde lanza algunos mensajes y llamamientos: "Pueblo de Venezuela inició el fin de la usurpación. En este momento me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada dando inicio a la fase final de la Operación Libertad".

Pueblo de Venezuela inició el fin de la usurpación. En este momento me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada dando inicio a la fase final de la Operación Libertad. — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

Pueblo de Venezuela vamos a la calle, Fuerza Armada Nacional a continuar el despliegue hasta que consolidemos el fin de la usurpación que ya es irreversible. — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

Pueblo de Venezuela, es necesario que salgamos juntos a la calle, a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos movilícense a las principales unidades militares. Pueblo de Caracas, todos a la Carlota. — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

Leopoldo López, ya en libertad y acompañando al presidente interino Juan Guaidó, a través de la red social Twitter, también manifestó que Venezuela está en "la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad".

Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe pic.twitter.com/Awm6P09ZM0 — Leopoldo López (@leopoldolopez) 30 de abril de 2019

El senador Marco Rubio ha lanzado un mensaje asegurando que los militares venezolanos se están alzando contra el régimen de Nicolás Maduro, por lo que asegura que las próximas "horas o días" podrán ser decisivos para el futuro de Venezuela. Un mensaje que hace pensar que la operación puede contar con el total respaldo del Ejército de Estados Unidos. En la misma línea, ha realizado un llamamiento para unirse al movimiento, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia, que hasta la fecha se ha posicionado abiertamente a favor de la dictadura.



This is the moment for those military officers in #Venezuela to fulfill their constitutional oath & defend the legitimate interim President @jguaido in this effort to restore democracy. You can write history in the hours & days ahead. — Marco Rubio (@marcorubio) 30 de abril de 2019