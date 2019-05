La mayor infamia de Monedero: Responsabiliza a Guaidó por los muertos en Venezuela y lo acusa de hacerlo por dinero

Juan Carlos Monedero volvió a emitir su opinión "desinteresada" acerca de la crisis que padece de Venezuela, lo hizo en su programa "En la Frontera" el pasado jueves 2 de mayo de 2019.(Cristina Seguí humilla a Monedero por su nauseabunda defensa de Maduro en pleno estallido en Venezuela: "¡Tú te forraste los bolsillos allí!")

Para Monedero el presidente interino Juan Guaidó es muy malo, y cree que se encuentra en una gesta egoísta con la cual está "matando a su propio pueblo de hambre".

Al "profesor" se le olvidó citar fuentes y sustanciar sus argumentos, solo se dispuso a disparar mentiras, y parece que estaba muy inspirado.

"El auto proclamado Guaidó por un lado solicita ayuda humanitaria y por el otro promueve sanciones", afirmó. Pero no dijo que la ayuda humanitaria solicitada por Guaidó es para asistir a los venezolanos que no tienen servicios de salud, agua ni electricidad, entre muchas otras carencias, producto del fracaso comunista.

Tampoco dijo que las sanciones son para evitar que el narco - gobierno siga enriqueciéndose con el patrimonio de los venezolanos (y para evitar que paguen asesores sin trayectoria).(InSight Crime: El grupo guerrillero ELN tiene presencia en 12 estados de Venezuela)

El comunista también cargó con improperios y falsedades contra los mandatarios latinoamericanos que recibieron a Guaidó como presidente de Venezuela.

De Mauricio Macri dijo que "ha endeudado a su país con Fondo Monetario Internacional" (no dijo que no le ha quedado más remedio tras el desastre de los Kirchner), de Lenin Moreno afirmó que es "el traidor de la revolución ciudadana" y la mayor barbaridad fue contra Bolsonaro, opinando que la justicia en Brasil no existe, al afirmar que el mandatario "disparó contra el estado de derecho encarcelando a Lula". Vaya rigor el del profe.

Lo peor llegó cuando Monedero se atrevió a afirmar que Guaidó es el responsable de las muertes de los manifestantes, que en realidad han sido asesinados a tiros por el régimen chavista.(Venezuela llora a Yonder Villasmil, otro adolescente víctima de la dictadura chavista)

Además agregó que Guaidó está sacrificando a los venezolanos por dinero. Sin ningún tipo de verguenza, el asesor de la dictadura chavista, de la que cobró 425.000 euros, dijo lo siguiente: