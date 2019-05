La rastrera defensa de Zapatero al tirano Maduro tras las declaraciones de Felipe González

José Luis Rodríguez Zapatero fue entrevistado por medios españoles este martes 7 de mayo de 2019 luego de asistir a un acto en la Universidad de Murcia.

El expresidente español fue interrogado acerca de las recientes declaraciones de Felipe Gónzalez quien afirmó desde Buenos Aires que no aceptará disculpas de los defensores de Maduro cuando se vea el "horror" de la "tiranía", además señaló que el que no vea lo que pasa en Venezuela que se ponga gafas:

No aceptaré la excusa que después de Stalin o de Hitler muchos empleaban diciendo: 'no podíamos ni imaginar, nosotros no lo sabíamos, no lo veíamos'. ¡Si no lo ven pónganse gafas porque la realidad es evidente!.