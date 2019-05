The Big Bang Theory: El final de la serie y los desnudos filtrados de Penny o Kaley Cuoco

Sin embargo, algo que no olvidaron los seguidores (y los no seguidores) de la serie, fue la evolución de Kaley Cuoco, de la que incluso se filtró un en agosto de 2017 de Kaley Cuoco, la actriz que interpreta a Penny. La guapa y rubia vecina de Sheldon y Leonard.(La imagen más seria de Kaley Cuoco en 'The Big Bang Theory' de la que todos hablan)

Rompió el récord de la serie americana más longeva de la televisión al llegar al capítulo 276, superando incluso a series como Friends y Cheers que también estuvieron presentes por muchos años en la pantalla chica de los estadounidenses, pero poco importó eso.

"The Big Bang Theory" ganó dos Televisión Critic Awards, también se llevó un People's Choice Award y de los grandes se hizo con 5 Emmy awards, más un Golden Globe.

Sin duda la serie lo ha tenido todo, risas, lágrimas, una genial historia y mucha ciencia, y que llegó a su fin producto de que Jim Pearson, quien interpreta a Sheldon, no quiso firmar el contrato por un año más, por lo cual CBS y Chuck Lorre decidieron terminarla al no tener el staff completo.