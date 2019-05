Exclusiva PD: "El dinero que recibió el hijo del embajador Morodo del chavismo podría ser para Zapatero"

La corrupción chavista podría salpicar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Más aún tras descubrirse que su embajador en Venezuela, Raúl Morodo, está involucrado en una investigación por blanqueo de más de cuatro millones de euros provenientes de la petrolera venezolana PDVSA. En este sentido, se presume que los constantes intentos de diálogo por parte del líder socialista podrían estar impulsados por una retribución o negocios que se hacían con el régimen", según explica Guillermo A. Cochez, exembajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). (Viva el socialismo: Exembajador de Zapatero no recibió 4 millones del chavismo... ¡Fueron 14 millones de euros!)

En una entrevista exclusiva con Periodista Digital América, Cochez ha asegurado que "durante el tiempo que esto ocurre podría ser que el dinero que recibe hijo del embajador era para Zapatero". En la misma línea, agrega que las prácticas de corrupción también podrían salpicar a otros expresidentes. "Igual comentario se ha hecho de los expresidentes Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, permanentes acompañantes de Zapatero en sus intentos de diálogo", sentencia.

¿Cómo valora las acusaciones contra el embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela por haber 'expoliado' a PDVSA?

Durante el tiempo que esto ocurre podría ser que el dinero que recibe hijo del embajador era para Zapatero. Eso nadie lo sabe. Por la forma como recibe ese dinero, contratos ficticios, revela el modus operandi de los que durante todo el chavismo han robado de PDVSA. (De Beatriz Becerra a Rosa Díez: Las figuras más críticas con el 'expolio' del embajador de Zapatero a Venezuela)

¿Considera que la constante presencia de Zapatero en Venezuela también responde a intereses económicos y/o vinculados con la corrupción?

Eso es lo que muchos pensamos. La insistencia de Zapatero en diálogos infructuosos al final reflejó su parcialización a favor de Maduro. Igual comentario se ha hecho de los expresidentes Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, permanentes acompañantes de Zapatero en sus intentos de diálogo.

Se ha sugerido que estas gestiones, consideradas parcializadas, no eran por amor al arte, sino porque en el fondo podría haber una retribución o negocios que se hacían con el régimen.

Existen dudas si el dinero de Venezuela ha ayudado a financiar a Podemos, ¿qué opinión tiene usted al respecto?

Todas las evidencias mostradas a la fecha es que Podemos sí fue ayudada financieramente por el chavismo. Dificulto que alguien no crea eso.

¿Qué valoración tiene de la propuesta de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones parlamentarias?

Maduro está acorralado. Piensa que con esa propuesta puede movilizar algún apoyo de la oposición. No creo que lo logrará, ni que tampoco ese adelanto de elecciones llegue a concretarse. Se volverá a conocer como un nuevo intento de ganar tiempo. Maduro carece de lo más importante que requiere todo gobernante, sobre todo cuando intenta cambiar las cosas: credibilidad y confianza

¿Prevé que aumenten las presiones y torturas en las Fuerzas Armadas para impedir un alzamiento militar?

Por supuesto que sí. Esa es la manera como actúan los cubanos que manejan todos los mecanismos para impedir un levantamiento en un ejército que sufre los mismo que el resto de la población. El resultado de esas medidas puede resultar contraproducente, y podría constituirse en un abono para que más militares se levanten contra sus superiores.

¿Está de acuerdo con las afirmaciones de que el régimen de Nicolás Maduro está próximo a su fin?

Sí. El problema es que nadie puede predecir cuándo será. Entre más tiempo Maduro se quede en el cargo, más se hundirá situación social y económica de la población, y más cerca de podría estar a un estallido social de gran magnitud. Pienso que al final el Ejército no lo tolerará y tomará acciones para buscar una solución sin Maduro.

¿Cómo valora una intervención militar liderada por Estados Unidos?

No creo en intervenciones militares. En Panamá, si bien nos quitó de encima a la dictadura de Noriega, los Estados Unidos no lo hicieron por su amor a la democracia en Panamá, sino porque Noriega, su antiguo aliado, se les había salido de control con el narcotráfico a pesar de haber colaborado con la CIA. Igual ocurrirá en Venezuela. Cuando Trump vea que el hacer algo drástico en Venezuela le conviene a su reelección en 2020, lo hará. Los EUA no se manejan por principios sino por intereses. Así fue en Panamá

¿Qué papel está jugando la diáspora venezolana en Panamá?

Los venezolanos en Panamá, como toda inmigración masiva, al principio provocó algunos desajustes. Sin embargo, estos han desaparecido y se han incorporado muy bien al país. Los últimos que han llegado, quizás sin dinero, les ha costado adaptarse más.

¿Han tenido una buena aceptación dentro del país?

Se han adaptado muy bien a Panamá por una particular razón: somos pueblos muy parecidos. Si la han tenido. Su aporte en la industria y en el comercio, sobre todo en el de restaurantes, ha sido muy positivo, aumentando y enriqueciendo la oferta gastronómica del país.