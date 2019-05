Escandalosa pelea del hijo de David Beckham con su novia en Cannes

La familia Beckham está envuelta en un gran escándalo. Brooklyn Beckham y Hana Cross son la pareja del momento.

Su primer aparición pública fue el Festival de Cannes en la alfombra roja del estreno de Once Upon A Time... In Hollywood, la nueva película de Tarantino que protagonizan Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. (David Beckham pierde su carnet de conducir)

En tan solo seis meses de relación, Brooklyn, de 20 años, y Hanna, de 22, ya protagonizaron varias peleas públicas. La última - según medios locales-fue en su paso por Cannes. ( ¿Sabes para qué viene David Beckham este mes a Madrid?)

El hijo mayor de los Beckham y su novia modelo posaron por los paparazzi antes de la proyección del filme. Pese a que las estrellas más importantes del cine se reunieron en el prestigioso festival, Brooklyn y Hana fueron el objetivo de todas las cámaras. Los medios lo han bautizado a como los nuevos "Brangelina", haciendo referencia a la glamourosa pareja que un día fueron Brad Pitt y Angelina Jolie.





Brooklyn Beckham lució un elegante esmoquin negro, en perfecta combinación con su novia, quien lucía un espectacular vestido de cuero, largo y con la pierna al descubierto.

Pero la noche antes del final de Cannes que culminó con Paradise del surcoreano Bong Joon-ho llevándose la Palma de Oro, la joven pareja protagonizó una acalorada discusión ante la vista de todos, de acuerdo a un reporte del periódico británico The Sun.

Fueron fotografiados discutiendo en el exterior del restaurante del hotel Martinez, de 3.000 libras por noche, en el resort francés. Durante su almuerzo, Hana se enfrentó a Brooklyn antes de levantar el teléfono y alejarse de él. "Todo fue muy dramático. Fueron a Cannes por unos días, pero comenzaron a discutir casi de inmediato", de acuerdo el citado medio, que recoge declaraciones de un testigo presencial.

"Habían tomado un par de tragos y comenzaron a intercambiar insultos. Las cosas se escalaron rápidamente, y comenzaron a gritarse en cara a cara. La seguridad los separó", dijo el informante. Y añadió: "Brooklyn se pone celoso fácilmente y no disfruta de toda la atención masculina que estaba recibiendo su novia".

La seguridad separó a los novios y alertaron a los padres de Brookling, David y Victoria, por la violenta situación. Una fuente dijo al citado medio: "Estaban gritando y llorando".

El revuelo de los jóvenes en Cannes es el último de una serie de vergonzosas discusiones públicas que se dice preocupan a los Beckham, muy atentos a la opinión pública.

Es la segunda novia que Brooklyn presenta en público. La primera fue la actriz Chloe Grace Moretz con quien tuvo una relación con varios altibajos durante un par de años. También tuvo una breve aventura con la estrella pop Rita Ora en 2017, y salió con la cantante estadounidense Madison Beer.