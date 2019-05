El tuit demoledor del embajador de Guaidó que entierra las falacias de Maestre, Ferreras, Iglesias y de toda La Sexta

Gran parte de la izquierda mediática española se ha desgastado en la misión de defender los desmanes de Nicolás Maduro en Venezuela, han emitido todo tipo de argumentos para intentar lavar la imagen del dictador.(The New York Times: "Venezuela vive la peor crisis económica para un país sin guerra")

Pero hay una justificación que se ha convertido el arma más utilizada por presentadores, tertulianos y colaboradores de La Sexta, y es que "la crisis de Venezuela se debe a las sanciones de Estados Unidos", una mentira del tamaño de una catedral.

El más insistente defensor de la dictadura asesina en Venezuela, claro después del Monedero, es Antonio Maestre, tertuliano estrella de La Sexta en sus diferentes programas, el comunista ha repetido hasta la saciedad la mentira de que Venezuela está pasando por una grave crisis producto de la 'maldad' del gobierno de Trump.(Tartamudo, tosco y mentiroso: la falsedad del discurso de Antonio Maestre para defender a Maduro)

Otro de los que ha utilizado ese argumento a favor del dictador chavista es el presentador del programa "Al Rojo Vivo" Antonio García Ferreras, argumentando que la crisis venezolana es producto del bloqueo de EEUU (y no por la pésima gestión tras 20 años de corrupción y expropiaciones en el país caribeño), eso cuando no insiste que está cansado de que se hable de Venezuela y no de Arabia Saudí.(Ferreras se pone el uniforme chavista en laSexta: "¿Por qué hablamos tanto de Venezuela y no de Arabia Saudí? Hay mucha hipocresía")

Jordi Évole es otro de los personajes que desde La Sexta ha defendido a Maduro, tanto que se llevó el premio de la concesión un par de entrevistas en Miraflores entre risas y preguntas soft.(La caradura del dictador Maduro y los mimos al tirano del masajista Jordi Évole)

El caso del capa caída Pablo Iglesias es mucho peor, no solo defiende a Maduro utilizando el argumento de la intervención y el bloqueo de EEUU sino que fue capaz de decir que desde el gobierno de Sánchez alguien le comentó que reconocer a Guaidó "había sido un error", comentario que fue desmentido por el ahora europarlamentario Josep Borrell.(El chavista Pablo Iglesias defiende a un cobarde Maduro y critica a Sánchez por reconocer a Guaidó)

Pero estos personajes recibieron esta madrugada una estacazo de Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en los Estados Unidos, quien envió un hilo de tuits a Jorge Arreaza, canciller de Maduro, para desmontar la mentira del régimen, que afirma que no tiene recursos para atender al país por las sanciones.

1. @jaarreaza tu bajeza no tiene nombre en un tema tan delicado con muerte d niños. Eres manipulador. Las propias facturas q colocas claramente indican q son deudas d 2018 cuando no había sanciones sobre PDVSA. Muestra más bien q ustedes no pagaban a tiempo. Se roban los reales pic.twitter.com/c5y97xhHCl — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) 27 de mayo de 2019

Fueron seis tuits, que demuestran que la corrupción del régimen ha sido la principal lacra que ha sumergido a Venezuela en la peor crisis de la historia de cualquier país en América.

Pero hubo uno que fue demoledor, enterrando las falacias de Arreaza, Maduro y todos los defensores del dictador en La Sexta, "(¿)Cómo es que (las) sanciones sí te permiten pagar subametralladoras y no el trasplante de médula? Miserable tu Manipulación..."