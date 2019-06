El comunista Julio Anguita defiende al dictador Nicolás Maduro y acusa de 'tarifada' a la cúpula de laSexta

El comunista Julio Anguita ha dejado una ‘perla' para la directiva de laSexta en un intento desesperado por defender al dictador Nicolás Maduro. El antiguo alcalde de Córdoba y exsecretario general del Partido Comunista de España aseguró, en una entrevista en el programa laSexta Noche del sábado 1 de junio, que "he visto con sospechosa regularidad que cuando se habla de Venezuela se dice el régimen de Venezuela, y esto es un poco subliminal porque la palabra régimen siempre se ha usado para hablar de las dictaduras", una tendencia de la que no se escapa la propia cadena televisiva de izquierdas. ( ¡Para lo que ha quedado Julio Anguita! El 'califa' se pone la estelada y se ríe en TV3 de los jueces españoles)

Cegado por su pasión por las dictaduras comunistas, Anguita afirma que "rara es una dictadura que ha ganado elecciones con una presencia de observadores extranjeros y que permite a su oposición hacer auténticas barbaridades como un golpe de Estado... Vaya una dictadura de rara". (El economista José Carlos Díez llama "descerebrado" a Julio Anguita)



El representante comunista sin embargo no comentó que, precisamente, fueron los observadores internacionales y más de 50 Estados los que han considerado de fraudulentas y manipuladas las elecciones en Venezuela, por lo que las actividades de Juan Guaidó no son un Golpe de Estado, sino una recuperación del poder Ejecutivo que ha sido usurpado por el dictador bolivariano.





Ante el silencio complaciente de Iñaki López, el comunista Anguita continuó en su línea de conspiraciones internacionales por llamar "régimen" a la dictadura venezolana, lo que terminó por salpicar a la propia Sexta. "Alguien dice hay que mover la opinión pública hacia eso. Y no son ustedes [los periodistas], ni su jefe de programa, ni el director...son líneas que se establecen y que tienen su última conexión con el Departamento de Estado de Estados Unidos".

En otras palabras, acusa a la cúpula de laSexta de seguir la línea estipulada desde Estados Unidos y llamar "régimen" al gobierno de Venezuela.

Un término que se queda quizá hasta corto para una dictadura que es reconocida internacionalmente por la persecución y prisión de opositores, ejecuciones extrajudiciales, torturas, crisis humanitaria, hambruna, corrupción, narcotráfico y vinculación con grupos terroristas internacionales. Un listado que, al parecer, simplemente son las características que debe cumplir una 'democracia' al estilo comunista de Anguita.