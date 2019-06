Lilian Tintori en España: Los podemitas explotan de ira en las redes sociales

Nuevo golpe contra el régimen de Nicolás Maduro. Lilian Tintori, la esposa del expreso político Leopoldo López, ha logrado esquivar los controles de la dictadura venezolana y se encuentra en España con su hija, según han confirmado fuentes de Moncloa. Una noticia que ha enloquecido a los seguidores del chavismo en España, quienes no han tardado en colocar en las redes sociales todos sus mensajes de desaprobación por la presencia de la representante de la oposición venezolana. ( Última hora: Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, y su hija menor ya están en España )

La noticia es un fuerte golpe para el régimen chavista. No sólo porque ha sido incapaz de mantener detenido a su preso político estrella, Leopoldo López, [quien fue liberado por el presidente interino Juan Guaidó el mismo día del alzamiento militar contra Nicolás Maduro], sino también porque la salida de Lilian Tintori y de su hija representa una pérdida del control sobre los líderes de la oposición. ("5 años preso injustamente": El mensaje de Lilian Tintori tras 12 años casada con Leopoldo López)

Ante esto, los seguidores del chavismo han recriminado que "me juego lo que sea a que Lilian Tintori y su criatura no van a tener problemas de acceso a una vivienda digna, sanidad y educación públicas y transporte en España", o incluso solicitado que se le aplique la ley de Extranjería.

Me juego lo que sea a que Lilian Tintori y su criatura no van a tener problemas de acceso a una vivienda digna, sanidad y educación públicas y transporte en España.

Éstos son algunos de los tweet que demuestran el dolor de los chavistas españoles ante el tropezón en la represión de Nicolás Maduro:

Con Lilian Tintori creo que el cupo de fascistas esta lleno ya en España. Ya no cabe ni uno más.

#Urgente y advertencia a los españoles. No se tomen, léase bien. No se tomen fotos con Lilian Tintori. Todos los que se han retratado con ella terminan presos y desprestigiados, pues ella concentra toda la 'mala pata' de la desorientada, lacaya y apátrida oposición venezolana

Lilian Tintori no es ninguna boba ¿ Me gustaría saber porque no se refugia en Perú, Ecuador, Argentina? Viene a España para vivir del cuento, como refugiada y ya de paso sus hijos tendrán sanidad, educación y todo muy bien, muy bonito , que pase y disfrute ...ajá.#España