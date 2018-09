El 'inconfesable' secreto Halle Berry para parecer una chica de 30 años cuando tiene 52

Vaya por delante que los genes son determinantes. Ya te puedes matar a hacer ejercicios en el gimnasio, dormir patas arriba, meterte en baños de agua helada como hacen los deportistas de élite y comer sólo verde, que si no tienes por herencia familiar o casualidades d ela vida el código genético adecuado, lo tuyo no hay quien lo arregle.

Te lo decimos, por si crees que imitar a Halle Berry te va a ser fácil. La actriz cumplió ya 52 años. Y aunque la cifra sorprenda a muchas personas -ya que no parece tener más de 30- el secreto de Berry se encuentra en su estilo de vida, en la alimentación y en el ejercicio diario que realiza y comparte a través de sus redes sociales.

Es en su cuenta de Instagram, la modelo, actriz y madre detalla exactamente cómo mantiene su aspecto joven. Con más de 3 millones de seguidores a los que inspira constantemente con su estilo de vida, y comparte consejos sobre sus incansables ejercicios, poses de yoga, pesas, boxeo, meditación, así como sus comidas diarias, entre otras cosas.

En este contexto, Infobae recopiló una serie de tips que lleva a cabo la actriz de Hollywood para mantener su juventud intacta.

La actriz fue diagnosticada con diabetes cuando tenía 19 años y su vida dio un giro rotundo. Fue así que decidió eliminar el azúcar y el pan de su dieta y comenzó a explorar el mundo de la comida limpia y saludable con muchas verduras y agua, según declaraciones de la actriz al LA Times.

"Mi dieta está orientada a controlar mi diabetes, así que trato de comer cuatro comidas pequeñas al día. Me gusta sentirme fuerte y saludable", dijo Berry a Women & Home South Africa .

"Las personas con diabetes, cuando están bien informadas y entrenadas, pueden comer de manera muy similar a cualquier persona que quiere cuidar su salud teniendo en cuenta los ítems, en especial en relación al consumo del tipo de hidratos de carbono que le dará su especialista", enfatizó la doctora Ana Cappelletti, médica especializada en obesidad y miembro de la Sociedad Argentina de nutrición (MN 76523) a Infobae.

Su plan de alimentación de acuerdo a su enfermedad se centra en los alimentos que son bajos en grasas, azúcar y carbohidratos procesados.

Sus comidas favoritas son simples, pero sabrosas, comidas saludables, como atún a la parrilla y puré de papas al ajo, según le dijo al Daily Mail .

"Comencé a comer montones de maravillosas verduras frescas, pollo, pescado fresco y pasta. Corté la carne roja y reduje la cantidad de fruta porque puede contener bastante azúcar".

El azúcar es "veneno" para la actriz

Berry sabe los problemas que el azúcar puede causar en su sistema y su piel, incluso refiriéndose a él como "veneno", según le dijo en una entrevista a Marie Claire UK. Ella usa un sustituto de azúcar incluso para la dieta de sus dos hijos (Nahla, de 9, y Maceo, de 3), quienes también se apegan principalmente a un plan de alimentación saludable

"Es duro porque mi hija está en la fiesta de cumpleaños de un amigo cada dos meses y hay todos estos maravillosos pasteles de cumpleaños, así que no la privo de eso". "Creo firmemente en hablar de nutrición a una edad temprana y dar un buen ejemplo".

Los batidos de proteínas son su gran aliado

Cuando la actriz está ocupada filmando una película, necesita algo para mantenerse con energía . La actriz tampoco duerme siestas y es por esa razón que Berry opta por los batidos de vegetales.

"No me gusta dormir la siesta aunque me gustaría de vez en cuando. Agregar proteínas vegetales a un batido sostiene mi energía durante todo el día", dijo Berry al LA Times.

Es consciente de lo que come

La actriz está constantemente pensando en su cuerpo. Por eso es 100% consciente de lo que sucede en su organismo. "Es mucho más difícil de lo que solía ser", reveló . "A medida que envejezco, soy más consciente de lo que como".

Vive ejercitando

Su cuerpo forma parte de su trabajo. Con cada película y trabajo que emprende y acepta, Berry debe mantenerse en forma para sus papeles.

"Nunca he trabajado con mucho peso a menos que sea necesario para un papel en una película. Hago ejercicios que implican mi propio peso corporal, porque nunca quiero ponerme demasiada musculosa. Soy diabética, por lo que hacer ejercicio siempre ha sido parte del control de mi enfermedad y de mantener mis azúcares bajo control".

Abdominales poderosos

La actriz comparte constantemente su plan de ejercicios y los abdominales son su gran fortaleza. De hecho, la actriz tiene una rutina diaria de 30 minutos con su entrenador destinado solamente a esta parte del cuerpo.