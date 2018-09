Jennifer Lopez: Los 5 hábitos que ayudan a la bella a mantenerse joven

Mucho tiene que ver, sin duda, la genética, pero resulta indudable que Jennifer Lopez, en la recta de salida ya hacia los 50 -los cumplirá en julio de 2019-, está más joven y maciza que nunca (Jennifer Lopez luce tipazo y trasero con un sensual traje de baño).

¿Cuáles son los secretos de la cantante y actriz del Bronx para mantenerse en plena forma y ‘detener’ el paso de las hojas del calendario? (Jennifer López tierna, sin maquillaje y sin vestido pero con toalla en Instagram)

Al margen de lo que le ha dado la naturaleza, que es mucho, duro y abundante, están su tesón, trabajo, constancia y hábitos (Alex Rodríguez hizo alarde de los soprendentes abs de Jennifer López).

Destaca la revista 'Hola' los cinco que son clave:

1. Rutina de entrenamiento

Si hay algo que se ha convertido casi en un ritual para la neoyorquina es su rutina de ejercicio. Es uno de los secretos de su cuerpo, su exhaustiva y disciplinada rutina de entrenamiento. Confía en los planes que le prepara la entrenadora de las celebrities Tracy Anderson cuando está en Los Angeles, y en los de David Kirsch en sus etapas en la Gran Manzana. “Siempre está entrenando y cuidando su cuerpo. A ella le preocupa encontrar su propia fórmula y tiene en cuenta lo que le funciona en el camino", apuntaba la entrenadora en una entrevista a Los Angeles Times, explicando que el objetivo vientre plano no se consigue por arte de magia, con apenas unos ejercicios o tomando un smoothie, sino que es fruto de un trabajo constante: “No hace nada a medias”, apunta, a la vez que subraya la actitud positiva de la cantante neoyorquina durante los entrenamientos. ¿Y cuándo prefiere entrenar? Cada mañana, al levantarse, como ella misma reconocía en una entrevista con US Weekly, en la que afirmaba que prefería entrenar a primera hora del día y no dejarlo para más tarde porque hacer deporte le resultaba "más duro" a medida que avanzaba el día. Mezcla cardio con programas concretos para zonas de su cuerpo como los glúteos. Y no olvidemos que otro de sus puntos fuertes es el baile, un ejercicio muy exigente que JLo domina como nadie sobre el escenario tras duras sesiones de ensayos. De hecho, es uno de los secretos que le ayuda a tener unas piernas tan torneadas.

Ha hecho, pues, del ejercicio parte de su vida: “Estoy convencida de que hacer ejercicio es una de las cosas que me hacen feliz", explicaba en una entrevista. Siempre que puede, además, lo hace junto a su pareja, Alex Rodriguez, quien confesaba en People lo mucho que le gustaba practicar deporte con ella.

2. Dieta sana

Otro de los pilares para mantenerse joven no podía ser sino la alimentación. La artista cuida mucho su dieta, pero no se queda con hambre a la hora del almuerzo, aunque tampoco mezcla cualquier cosa. Un ejemplo: la cantante come una pieza de salmón acompañada de una generosa ensalada de verduras entre la que destacan el brócoli, pimientos, calabaza y, para dar sabor, un poco de vinagreta según reveló ella misma a UsWeekly. Para variar un poco, el almuerzo puede consistir en col rizada con queso y semillas de calabaza ligeramente tostadas. Por la tarde, opta por la proteína con mucho sabor: "¡Me gustan el cerdo y el pollo, especialmente al estilo puertorriqueño!", ha asegurado en alguna ocasión. Y suele acompañarlas con guarniciones muy saludables, como frutas o verduras. Para ella, ese aporte de energías es fundamental para evitar los antojos, tal y como reconocía a Hello!: “Me llenan y me mantienen saciada más tiempo. Además, son un gran combustible muscular”. eso sí, la dieta de JLo no siempre es tan estricta, a pesar de que la mayor parte del año procura cuidar lo que come, en días festivos o celebraciones familiares se da pequeños caprichos a los que no se puede resistir. "Es una persona muy equilibrada, no va a dejar de disfrutar Thanksgiving o un día de fiesta con sus hijos. Es uno de los motivos por los que el ejercicio es muy importante. Así no necesita recurrir a dietas extremas”, explicó a People su entrenador personal.

3. Otros buenos hábitos

Aunque en ocasiones ha reconocido no agobiarse con pautas demasiado estrictas, sí que ha ido dando pistas sobre algunos hábitos saludables que, no hay duda, la ayudan en su objetivo. Así, el secreto de su piel se esconde en esta afirmación: "No bebo alcohol, no fumo y no tomo cafeína. Esas cosas realmente te arruinan la piel a medida que envejeces". Ella misma afirma que prefiere hidratarse con agua, y que aunque no cuenta la cantidad exacta que bebe a diario, sí que reconoce que lo hace todo el día. También intenta dormir entre seis y ocho horas cada noche e intenta mantenerse alejada del sol.

4. Pensamiento positivo

"Escuchen, en algún momento, voy a envejecer", reconocía la propia López a la revista Emmy en una entrevista, hablando sobre el paso de los años. En alguna ocasión, la cantante de El anillo ha explicado que recurre al poder del pensamiento positivo para aumentar su confianza en sí misma, algo que podría ser un pilar de su particular filosofía antiaging. "Las afirmaciones son muy importantes. Soy joven y atemporal. Me digo eso todos los días, varias veces al día. Suena como un cliché, pero no lo es: la edad está en tu mente. Mira a Jane Fonda", afirmó en Harper's Bazaar.

5. Sus cosméticos favoritos

La cosmética, como no puede ser de otra forma, también la ayuda a mantener su piel joven. Jennifer Lopez se ha declarado fan de Bee Venom Gold Essence, de Rodial, un exclusivo suero facial antiedad con oro y veneno de abeja. Su maquilladora Mary Phillips también ha contado que López es fan de Själ's Saphir Concentrate, un aceite facial que no sólo contiene aguamarina -la piedra de la eterna juventud- sino también retinol botánico, manzanilla azul calmante y un complejo biomarino.