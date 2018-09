El conmovedor vídeo de un turista que ayudó a tres sufridos caminantes venezolanos

Cuando se habla de la situación actual de Venezuela, como la mayor crisis migratoria de la historia reciente de Suramérica, se tienda a explicar con estadísticas, números, pero detrás de esos números hay historias reales, escalofriantes, de familias enteras sufriendo las consecuencias de la quiebra de un país, en manos de gobernantes irresponsables e indolentes. (El drama de Venezuela: ¿Por qué dan tanto asco los videos de la millonaria comida de Maduro en Estambúl?)

Es el caso de la historia que publicó John Michaux, un joven ecuatoriano que subió en su cuenta de Facebook un vídeo conmovedor, en el que cuenta como un viaje que sería común y corriente, cuyo objetivo era llevar de Ecuador a Colombia, un libro de Gabriel García Márquez, se convirtió en la experiencia "más fuerte de toda su vida".

Justo cuando John se disponía a regresar a Ecuador, el coche se le averió, simplemente no encendía, en ese momento recibió ayuda de tres caminantes venezolanos, que luego de seis días caminando, le pedían que los llevara hasta Quito.

Uno de los venezolanos se aproximó y le dijo: "Soy de Venezuela, vengo con un primo y un amigo, he caminado por seis días, necesitamos llegar hasta Quito" contó John. Los "chamos" le ayudaron a encender el coche y durante el viaje le contaron la historia de los caminantes de Venezuela, los que huyen del hambre y de la muerte.

Finalmente, John comentaba en la red social "ayer no fue un día como cualquier otro. Llegar a Colombia no sólo me permitió cumplir mi objetivo. Sino que me hizo vivir la experiencia más fuerte de mi vida. Una experiencia que me cambió y me enseñó más de lo que podría explicar con palabras. Disculpen el que me haya emocionado así. Pero dudo que algún día sea capaz de hablar de lo que me pasó sin que se me escape una lágrima".