El gesto de Meghan Markle que ha desatado la locura en el Reino Unido y seguramente en Windsor

Imaginemos la escena, Meghan Markle, la duquesa de Sussex, se dirige a la Royal Academy of Arts de Londres (Meghan Markle confiesa el gran secreto que escondía su vestido de novia).

La esposa del príncipe Enrique va a presenciar la exposición de arte y cultura de Oceanía, es el primer compromiso público al que asiste en solitario (Crisis entre Meghan Markle y Harry por lo 'guarrete' que es el príncipe británico).

De pronto llega el coche real, baja del lujosos automóvil, se deja ver, va de negro, con su marca favorita, Givenchy, no es casualidad que sea la misma casa que la vistió el día de su boda, saluda, y de pronto... la duquesa cierra la puerta del coche, sí, y además lo hace con mucha naturalidad.(Meghan Markle se pone a cocinar en los jardines de Kensington en compañía de su madre)

Sabemos que el mundo de la realeza gira aparte, y en esa orbita un gesto muy normal puede generar un torbellino de comentarios, y eso fue lo que sucedió con ese movimiento de Meghan, generando un shock colectivo en Gran Bretaña.

Meghan Markle shut her own car door and it has genuinely caused a debate https://t.co/Dc1LyDS0ns pic.twitter.com/dfzedbnCR1

"Es típicamente algo que la reina y Kate Middleton (la esposa del príncipe Guillermo) nunca harían en público", afirmaba el tabloide The Mirror.

Algunos vieron en este gesto la muestra de que la estadounidense sigue siendo una mujer sencilla, pese a su entrada en la familia real británica en mayo de la mano uno de los nietos de Isabel II, acompañada de toda una serie de obligaciones y limitaciones.

"Una princesa que aún se toma la molestia de cerrar su puerta. ¡Bien hecho Meghan!", tuiteó Emily Andrews, corresponsal real del diario The Sun.(Así es la crema sin la que Meghan Markle no puede vivir y cuesta sólo 6 euros)

Otros se mostraban más circunspectos en cuanto a la importancia del episodio, que figuraban en cabeza de los artículos más leídos en la página web de la BBC.

Pese al revuelo, Meghan no transgredió en ningún caso el protocolo real, afirma el experto en etiqueta William Hanson.

Jeezo: ‘Etiquette and protocol coach William Hanson pointed out that this was not in fact a protocol breach’ BBC News - Meghan closes a car door https://t.co/zSje9vqD4a