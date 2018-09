Operaban a corazón abierto en México, hubo un terremoto y su increible reacción se hizo viral

Un vídeo grabado en México en 2017 se ha hecho viral en las últimas horas, todo porque aquel 19 de septiembre un brutal terremoto estremeció al país dejando más de 200 muertos como saldo.

Justo en ese momento, mientras ocurría el terremoto, estaban operando a un hombre a corazón abierto.

Se movía todo, se fue la luz, pero como pulso de cirujano, nunca mejor dicho, los médicos lograron mantener la calma, mientras a su alrededor sólo se escuchaban gritos de histeria.

En el vídeo se escucha cómo un médico al reparar rápidamente en lo ocurrido, dice: "Está temblando". En el acto, es otro galeno quien toma el mando y llama a la calma: "¡Tranquilos, tranquilos!". Poco después, se va la luz y se escucha: "Puta madre...".

🇲🇽🇲🇽 Mexican #Surgeon stays with his 9yo female patient during #earthquake ... #EarthquakeMexico 19 September 2017 🇲🇽🇲🇽 Open heart surgery pic.twitter.com/Qj3gUuWPh6