¿Por qué los más talentosos huyen de Mark Zuckerberg?

Por mucho que pueda parecer, Mark Zuckerberg no es moneda de oro, en realidad parece que es todo lo contrario, por lo menos a juzgar por las salidas de los altos cargos que han abandonado sus trabajos bajo las instrucciones del CEO de Facebook.

Fue el caso de WhatsApp: los fundadores Jan Koum y Brian Acton vendieron la app a Facebook por USD 19.000 millones, y luego de cuatro y tres años y medio, respectivamente, dentro de la compañía, renunciaron. Acton nunca ocultó su malestar con Mark y cuando sucedió el escándalo de Cambridge Analytica tuiteó: "Llegó la hora. #deletefacebook".(Así fue la destrucción de Facebook como marca, por culpa de su CEO Mark Zuckerberg)





Lo mismo pasó con la compañía de realidad virtual Oculus, otra compra multimillonaria de Zuckerberg, perdió al cofundador Palmer Luckey y reubicó en lugares más inconspicuos de la estructura a otros como Brendan Iribe, a sólo tres años de la adquisición. Luckey dijo a Wired que su paso por Facebook le dejó una lección: "Ten cuidado con la gente en la que confías. Ten cuidado con quienes tienen el control".

Y ahora son los fundadores de Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger, quienes renunciaron a la familia Facebook, a la que se habían incorporado en 2012 tras vender la app en USD 1.000 millones.

De acuerdo a lo descrito por Tech Crunch, fuentes aludieron a la "independencia cada vez más débil" que los fundadores podían tener en la estructura. Mientras que Recode, aludiendo al mismo principió, publicó que ambos acumulaban demasiada frustración por "la grotesca intromisión" de Zuckerberg.

Otras de las joyas internas de la propia estructura directa de Facebook han dejado la empresa por razones vinculadas al tipo de liderazgo de Mark, entre los más recientes Elliot Schrage, jefe de comunicaciones y política pública, y Alex Stamos, director de seguridad. (Así es Dating, la nueva herramienta de Facebook para ligar)

Mientras que numerosos ex ejecutivos -como Sean Parker, primer director de Facebook, Sandy Parakilas y Aza Raskin- han manifestado críticas a la manera en que opera la plataforma.

¿Cuál es la razón por la que tantos creadores de grandes productos prefieren "explorar su creatividad" (los de Instagram) o "jugar al frisbee" (Koum, de WhatsApp) en lugar de trabajar con Zuckerberg?.

Lynette Luna, la analista principal de GlobalData, dijo a The Guardian que en el caso de Instagram, como en el de WhatsApp, Facebook intentaba "obtener más dinero por publicidad". Mientras los fundadores creían en la misión de sus productos, la red social no dudaba en afectarla si eso generaba más dólares.(Freedom From Facebook: "Facebook es un monopolio que rompió la democracia")

"La estrategia de Facebook ha sido permitir que las compañías que compran operen de manera independiente para lograr crecimiento, y entonces monetizarlas"... "Y cuando empieza a monetizarlas hay conflicto con los fundadores".

Tal información fue confirmada por Acton a Forbes: "Vendí mi compañía. Vendí la privacidad de mis usuarios por un beneficio mayor. Tomé una decisión y negocié. Y vivo con eso todos los días", dijo. "La publicidad dirigida me deja descontento", agregó el cofundador de WhatsApp que había defendido el lema "Sin avisos, sin juegos, sin trampas", un contraste visible con la empresa de Zuckerberg, que "obtiene el 98% de sus ingresos de la publicidad", según el artículo.

