Rihanna también respondió al violento Chris Brown a través de Instagram

Los fanáticos de Rihanna habían dado la cara por ella, con una serie de comentarios insultantes increparon a Chris Brown, después de que el estadounidense comentase una sensual foto de la cantante en Instagram.



'Fuera de aquí', 'Que te jodan', 'Largo de aquí trozo de mi****' o 'Déjala en paz'

Pero la sensual cantante no se ha quedado callada y también ha contestado al atrevimiento del violento Chris Brown, lo hizo a través las historias de Instagram, allí ha utilizado una metafora bíblica para ponerlo en su sitio.

“En vez de rendirte ante el enemigo puedes decir ‘Este es el terreno que he ganado y no lo voy a abandonar, demonio. No vas a conducirme de nuevo hacia el agujero del que Dios me sacó. Me voy a mantener fuerte con el poder de Dios hasta que él me lleve”, es otro de los párrafos que se pueden leer en la publicación de Instagram de Rihanna.

La fotografía con la que comenzó todo, Rihanna aparece en topless, y vestida únicamente con una braguita roja y unas medias negras, la cantante de Barbados promocionaba en la foto su marca de lencería "Savage x Fenty". Rihanna quiso compartir con sus seguidores la sexy imagen para anunciar descuentos de la firma durante la campaña de Navidad.('Black Friday' cachondo: Rihanna se marca un topless en lencería fina)

Con un emoticono sonrojado, Chris Brown comentó la fotografía de su ex novia, a la que propinó una brutal paliza en el año 2009, cuando todavía eran pareja. Los fans de la cantante, que aún no olvidan el bestial episodio, se lanzaron contra Brown, y le instaron a que se alejara de la artista: "Mantente alejado de Rihanna", "Solo mantente alejado" o "Déjala en paz psicópata".

Sin embargo, pronto algunos seguidores salieron en defensa del intérprete: mientras unos pedían a la cantante que perdonara a su agresor, otros compartían su alegría ante la posibilidad de que la famosa pareja hubiese retomado su relación.