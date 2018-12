Ricardo Montaner: "Que Dios perdone a Nicolás Maduro y que se vaya de Venezuela"

— ¿Y cómo fue al llegar?

— Todo te ilusiona. Hasta que entré al colegio. Y cuando entré al colegio fue un golpe muy duro para mí. Muy duro. Me cambiaron los próceres, pasamos de San Martín a Bolívar, me cambió la geografía, por el Norte ya no era Bolivia, ya ahora por el Norte el Mar Caribe, por el Sur Brasil ¿me entiendes? Todo me cambiaba, todo cambió de repente.

Y fue un momento muy duro de mi vida. Yo a los 9 años recuerdo sufrí bullying por los compañeritos. Me pusieron lentes, no veía, de tanto estudiar me quedé corto de vista, me pusieron anteojos, entonces me puse gordo de la misma depresión.

Entonces me molestaban, empecé a sentir el bullying en esa época. Me costaba mucho aprender la historia y la geografía de Venezuela y tenía que hacerlo en tiempo récord para poder empatarme con los demás compañeros porque llegué fuera de la hora de entrar al curso.

Todo fue muy duro, ahí fue donde me pegó más. A los 14 años con todos los complejos que tenía de feo, lentes, pelo largo, lentes, cuatro pelos en la barba y todo, me metí a baterista, y ya ahí empecé a desarrollar y el darme cuenta que a través de la música podía encontrar que se me abrieran puertas.

Empecé a cantar. Me di cuenta que la música podía ser mi excusa perfecta para aquello de la conquista y para poder sentirme un poco más lindo. La música embellece a la gente ¿sabes?