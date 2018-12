Juan Gabriel reaparecerá con una persona "muy importante y no habrá duda de que es él", dijo ex mánager

Silvia Urquidi, amiga de la estrella mexicana y apoderada de varias casas compradas con dinero de él, se aferró a la versión de la imagen del cadáver.

La foto para mí es real. La foto no sé quién la filtró, me causó mucha tristeza. Ví otras fotos, parecidas. No creo que sea falsa. No se dejen engañar por esos charlatanes