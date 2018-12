Una corista de Luis Miguel se harta y renuncia, este es el motivo

El pasado 19 de diciembre de 2018 la corista de Luis Miguel, Anna Berényi, anunció su renuncia al tour del famosos cantante mexicano. A través de un vídeo publicado en Youtube, en él explica sus motivos.(Qué dijo la corista argentina Paula Peralta de Luis Miguel, el arrollador cantante mexicano )

La corista detalló que no llevaba una buena relación con dos personas del equipo, sin embargo, no quiso revelar los nombres de los involucrados. Esto propició que no se sintiera feliz en el trabajo y optara por buscar nuevos retos profesionales.(Ex novia de Luis Miguel desveló detalles íntimos del cantante)

Tengo que admitir que desafortunadamente conocí un par de personas con quienes no me llevo bien. Los sentimientos que recibí de esas personas no me hicieron sentir cómoda. Debido a estas situaciones en la gira, no lo disfruté tanto como pude, no fui feliz

Berényi dijo que la mala relación que llevaba con estas dos personas provocó que no quisiera salir a trabajar y se deprimiera porque siempre la hicieron sentir menos e interpretaban su personalidad de forma errónea.(Así es la lujosa vida de Luis Miguel y su hermosa novia de 19 años)

Expresó que los episodios negativos que vivió con el equipo de trabajo del cantante se acumularon y la llevaron a renunciar. Aunque en el video no dejó pasar la oportunidad para agradecer la oportunidad que recibió de trabajar con El Sol.