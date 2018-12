Los retoques de los fans insatisfechos a las imágenes de Will Smith como Genio en Aladdin

Luego de que salieran a la luz las imágenes de Will Smith como el genio de la lampara en Aladdin, los fans no se han sentido conformes con la imagen del actor en la historia de amor entre Jasmine y Aladdin que ahora podremos disfrutarla en versión 2.0.(Will Smith celebró su 50° cumpleaños de forma que casi no lo cuenta).

El remake del clásico de Disney, Aladdin, está por llegar a la gran pantalla. Bajo la dirección de Guy Ritchie y con un reparto de Lujo que incluye a Will Smith, Mena Massoud como Aladdin y Naomi Scott como Jasmine. El film lo tiene todo para convertirse en taquillazo de éxito.(Concha, la abuela española que enamora a Disney con sus dibujos)

Lo que más ha sorprendido a los fans ha sido la caracterización del consagrado príncipe de Bel Air como Genio de la Lámpara, pero no están dispuestos a aceptar que el "Genio de la Lampara" no sea azul, como el personaje de dibujos animados.

Will Smith afronta este reto con muchas ganas frente al magnífico trabajo que realizó su predecesor Robin Williams como doblador del Genio en 1992. "Comencé a sentirme confiado de que podría hacer algo que era un homenaje a Robin Williams pero que musicalmente es diferente" explica el protagonista de Men in Black.(Disney lo confirma: 'Frozen 2' ya tiene fecha de estreno)

El estreno llega a nuestros cines el próximo 24 de mayo, tan solo dos meses antes que la nueva versión de El Rey Leon.