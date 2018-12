'¡Diosa!': Jennifer López con el modelito con el que ni Kim Kardashian se atreve

Kim Kardashian es una de las celebrities mundiales más aficionada al destape. Sus modelitos se vuelven virales a las pocas horas de ser publicados en las redes sociales. Obviamente, cuando una tiene los 120 millones de seguidores que tiene Kim es más fácil que así sea.

Sin embargo, por mucho que la cifra de followers sean espectacular, lo que hace que Kardashian esté en boca de todos son sus provocadores modelitos. Modelitos en los que la sensualidad está muy presente.

Eso sí, Kim no es la única que apuesta por este tipo de diseños. Y es que Jennifer López ha hecho de la provocación parte de su éxito. Tanto o más que la estrella de Keeping Up with the Kardashians.

Los modelitos de Jennifer López

Y es que no han sido pocas las veces que muchos, al ver los vestidos con los que se ha presentado López a algún evento o gala, han exclamado en las redes: "¡Ni Kim Kardashian se atreve!".

No les falta razón. Como podemos ver en las siguientes fotos, la del Bronx siempre ha optado (excepto en la etapa de su vida en la que estuvo emparejada con Marc Anthony) por modelitos más que extremos.

Diseños que son recuperados por más de uno en este fechas en las que las fiestas y las galas están muy presentes. Una serie de fotos y de modelitos que dejan claro que a Jennifer le va lo de "enseñar".

Bien que hace. Trabajo mucho su cuerpo a base de gimnasio y dieta sana para luego poder lucirlo con prendas más que arriesgadas. Eso sí unas prendas que muy pocas son capaces de lucir.

Entre otras cosas porque es más que fácil que, por un movimiento repentino, algo se salga de sitio y enseña más de la cuenta. Pero a sus fans poco les importan los posibles descuidos. Están encantados con los estilismos de su admirada JLO.

Sólo hace falta echar un vistazo a los comentarios en las redes para darse cuenta de la pasión que despierta la neoyorquina entre los suyos: "¡Diosa!" o "Por algo es la reina" apuntan muchos.