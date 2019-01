Tras lío por su cambio de nariz, Miss Venezuela presume de novio en Instagram

Miss Venezuela 2017 y segunda finalista del Miss Universo 2018, Sthefany Gutiérrez, parece estar ignorando las críticas por las cirugías estéticas a las que se sometió antes del concurso para afinar la nariz, y decidió exhibir a su galán.

Gutiérrez compartió por Instagram una serie de fotos durante la celebración por la despedida del 2018 en su vivienda en Barcelona, estado de Anzoátegui.

En varias de las instantáneas, se le ve muy sonriente con el jugador de básquet venezolano Michael Carrera, frente al árbol de Navidad.

"Amor, unión y prosperidad, happy new year from my town", lee una de las imágenes compartidas en las que aparece con su pareja.

La reina de belleza, que viste un traje corto brilloso de tonos dorados y plateados, agradece por todo el amor recibido.

Unas fotos de la modelo publicadas por el cirujano de Caracas, Froilan Páez, la semana pasada generaron el debate en redes.

En las mismas, el especialista presume del trabajo que hizo con la nariz y la mandíbula de la concursante.

Las opiniones a la publicación, en la que la transformación del rostro de Gutiérrez es notable, fueron variadas.

Algunos consideraron que no deben permitir a candidatas en Miss Universe con ese tipo de alteraciones, mientras que otros la aplaudieron y argumentaron que luce muy bien.