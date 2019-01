Kim Kardashian y Kanye West tendrán un cuarto bebé

¡Ya viene el cuarto bebé!

La revista estadounidense People, ha confirmado que Kim Kardashian y Kanye West están esperando un hijo a través de un vientre de alquiler.

Tan solo un mes después del nacimiento Chicago, la más pequeña de la familia, para la cual emplearon el mismo método.

En agosto, una fuente cercana a la familia confirmó que, pese a que les encantan los niños, no tenían prisa para darles a sus tres hijos un nuevo hermano. "Ya lo han hablado, pero aún no hay nada seguro", revelaba la mencionada publicación.(Kim Kardashian arrasa a Jennifer López, Shakira y Kendall Jenner con este tanga de hilo dental)

Parece que la pareja ha optado por la misma mujer que llevó a su tercer hijo y que prefieren mantener en el anonimato. Una fuente cercana a Kim informó:

"Incluso antes de que Chicago naciera, Kim le preguntó a la mujer que ha gestado a la niña sobre la posibilidad de hacer lo mismo con su próximo bebé"

En agosto, en una conversación con la cadena E! News añadió que sí lo habían hablado y que, si llegaba a pasar, se vería en la temporada 16 de Keeping Up with the Kardashians, que empezó a rodarse en septiembre. Sin duda, las hermanas demuestran siempre el por qué su programa es tan exitoso y longevo.

Desde la llegada de Chicago, el 15 de enero de 2018, Kim está volcada en el cuidado de la hermana pequeña de North y Saint.(Kim Kardashian y Kanye West montan una fiesta de Navidad obscena, no por el sexo sino por el dinero)

Una fuente cercana aseguró a Us Weekly que Kim es "una madre muy práctica" y que la socialité "se levanta para todo, incluso en medio de la noche, especialmente durante la primera semana. Para ella es realmente importante para sentirse unida el bebé".

Kim y Kanye han escogido este método para traer al mundo a sus hijos debido a la enfermedad que sufre la celebrity: placenta accreta. Esta dolencia le provocó graves problemas en sus embarazos de North y Saint, sus dos hijos mayores, y, de haber tenido más hijos de forma natural, podría haber puesto en peligro su vida y la de los pequeños.(Kendall Jenner y Kourtney Kardashian hacen un "bikini a la siberiana")

Así lo explicó ella misma en su reality, en el que ha sido muy abierta al respecto y donde no ha dudado en compartir sus dudas, la toma de decisiones y cómo ha sido el proceso.