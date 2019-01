Las atrevidas fotos de la exmonja colombiana que se estrena como actriz porno

El productor ejecutivo de BangBros, Cullen McRae, dijo que el estudio de Miami "no podría estar más orgulloso" de contratar a la ex monja colombiana Yudy Pineda. (Esta es la monja colombiana que dejó los hábitos para convertirse en actriz porno de webcam)

" Su belleza, su cruda sexualidad y su deseo de compartir eso con sus fanáticos es algo que sabíamos que era extremadamente especial", dijo McRae a AVN Media Network . "Su primera escena con nosotros muestra no sólo su pasión y sexualidad, sino también su fe, ya que colaboramos con ella para crear un tema basado en un convento... No tenemos ninguna duda de que estas escenas la convertirán en un nombre conocido ".

Pineda es una joven colombiana de 28 años que pasó 8 años en un convento en Urabá, Antioquia. Ahora acaba de firmar un acuerdo exclusivo con una de las compañías de pornografía más grandes de EEUU, BangBros. Para el público debutará en una escena que se estrenará el 13 de enero, ambientada en un convento.

El cambio no fue fácil, considerando que Pineda había soñado con ser religiosa desde que era una niña, destacó New York Post.

A los 10 años "Estaba en la escuela cuando las monjas vinieron a visitarnos y supe que quería hacer eso", dijo en una entrevista. Pronto comenzó a entrenarse para convertirse en una sierva de Dios.

Former nun-in-training Yudi Pineda is set to make her professional porn debut https://t.co/fPS9OdEF1N pic.twitter.com/BSLQLcLeYv