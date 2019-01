Abuso sexual, agresión a una transexual, falso secuestro y drogas: el escándalo del hermano de Chilavert en Ucrania

El propio José Luis Chilavert tuvo que explicar, antes de que se filtrasen los videos, que sus familiares no estaban secuestrados, sino que habían perdido sus pasaportes. "Siempre estuve en contacto con mi hermano Rolando y mi sobrino, si era un secuestro él no iba a tener su celular", aseguró el ex arquero de Vélez en diálogo con ABC Cardinal.

Luego de que la Cancillería Nacional se encargara del "rescate" con éxito, el canal de noticias C9N de Paraguay publicó un video filmado durante la última noche del escándalo en el que empleados del hotel increpan a ambos denunciantes. Además, publicaron otra filmación en donde el propio Rolando pide disculpas por lo sucedido.

Martínez Vela, adelantó que realizará una denuncia penal por lo ocurrido en diálogo con AM970 y explicó que ya hay cinco denuncias: intento de robo de una computadora, agresión a un transexual en un burdel, abuso a una chica de 22 años, amenaza a un ciudadano venezolano en la vía pública y compra de cocaína, esta última realizada por la propia Policía.

"Este señor compró tres gramos de cocaína a un ciudadano colombiano, tomó y perdió el control", dijo Vela quien contó un episodio desconocido hasta ahora: "Este señor (Rolando Chilavert) iba con el pene en la mano corriendo detrás de mi señora". Según reveló, dentro de algunas horas difundirá el video, junto con el de la cámara de seguridad que lo muestra acosando a una joven en la calle.