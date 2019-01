El trikini de Jennifer López y un mensaje que revolucionó Instagram en segundos

A sus 50 años, Jennifer López sigue mostrando al mundo de qué está hecha, precisamente es eso lo que ha sacado a la luz la revista Harper's Bazaar, una de las más importantes en Estados Unidos, que en su última entrega destaca la grandeza de la diva del Bronx.

En cuanto a las imágenes, pese a que en la portada ya aparece espectacular, son las fotos interiores las que más han llamado la atención. Entre otras cosas porque la cantante aparece posando con un mini trikini que ha dejado a todos sus seguidores con la boca abierta.( Instagram: Jennifer López usa su vestido transparente para dejar planchadas a Kim Kardashian y Shakira)

Una publicación compartida de Fan Page for Queen JLO👑 (@jlover.update) el 9 Ene, 2019 a las 6:17 PST

No es para menos. Como podemos ver en las diferentes fotos de la sesión, la artista luce el estupendo tipo que tiene. Un reportaje que, cómo no, ha provocado un terremoto en las redes.

Sus seguidores han aprovechado la oportunidad para presumir de su diva: “Está espectacular”, “Cuerpazo”, “Brutal” o “JLO ha sido, es y será siempre la reina” son algunos de los piropos que se ha ganado tras protagonizar una sesión de fotos que va a dar mucho de qué hablar.

Una publicación compartida de Fan Page for Queen JLO👑 (@jlover.update) el 9 Ene, 2019 a las 6:18 PST

Lo más relevante es el mensaje que comparte J-Lo con su público, ya que ha querido resaltar su esfuerzo, su trabajo y, por qué no, aplaudirse a sí misma.(Jennifer López se sube la falda y enseña el tanga y su espléndido pandero)

Creo que a veces la gente trata de hacerte sentir como si fueras un fraude y tal vez tienes miedo de que tú también lo seas. Entonces, finalmente, vas y te dices: 'espera, no estoy mintiendo. He estado haciendo esto por mucho tiempo. Esto no es un error. Trabajé duro para estar aquí'. ¿Y sabes qué? Felicidades a mí misma