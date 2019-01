La maciza Jennifer Lopez es ahora más feminista que nunca

Es una caja de sorpresas (El trikini de Jennifer López y un mensaje que revolucionó Instagram en segundos).

Cuando está a punto de cumplir el medio siglo, Jennifer Lopez admite que se encuentra en uno de sus mejores momentos (Melania Trump se entrega a la moda de los leggins, al mejor estilo de Jennifer López).

La artista, de 49 años, protagoniza la próxima portada de la edición estadounidense de la revista Harper's Bazaar de febrero y ha querido hablar del machismo que impera en la industria y que ella ha vivido en primera persona (Instagram: Jennifer López usa su vestido transparente para dejar planchadas a Kim Kardashian y Shakira).

"Estoy en un momento de mi vida en el que estoy más confiada con mi éxito. Es difícil cuando las personas te dicen todo el tiempo que no eres buena o se preguntan ‘¿por qué ella es exitosa?', algo que pasa mucho a las mujeres pero que no se cuestiona sobre los hombres con éxito". "Lo que pasa con la gente, especialmente con las mujeres, es que puedes tener 12 personas que te dicen que eres increíble, pero esa persona que te critica es la voz que se te clava en la cabeza",.

Éxito, a Jennifer Lopez, precisamente no le falta. Desde que arrancó su carrera hace ya casi 30 años, ha lanzado ocho álbumes de estudio, ha protagonizado numerosas películas y series, ha conquistado a la audiencia como juez en American Idol, ha triunfado durante su residencia de tres años en Las Vegas con su espectáculo All I Have, en 2016, por la que recaudó más de 100 millones de dólares y, además, también se ha hecho un hueco en el sector de la belleza, gracias a su firma de cosmética, centrada principalmente en los perfumes (Kim Kardashian se quita el sujetador: “¡Ni Jennifer López!”).

"Me siento muy orgullosa de haber sobrevivido tanto como lo he hecho en este negocio [...] Trabajé mucho para estar aquí".

La intérprete de éxitos como On The Floor o El Anillo valora el momento que la sociedad está viviendo actualmente con el auge del feminismo, al que no duda sumarse.

"Este momento para las mujeres es una revolución emocional y espiritual que está afectado al mundo. Estamos creando una tormenta, levantando polvo y dejando claro a la gente que estamos aquí para quedarnos. [...] No tenemos que tener miedo. En realidad tenemos mucho que aportar y añadir a este mundo y a esta vida, a este país. No vamos a quedarnos quietas ni a ser marginadas de ninguna manera".

Edso dice tajante la actriz y añade:

"Nunca quiero que me digan que no puedo hacer algo que quiera. Lo voy a hacer".

En la entrevista, la protagonista de Second Act -su último proyecto cinematográfico estrenado ya en Estados Unidos- también habla de su pareja actual, Alex Rodriguez, y su familia. Lopez atribuye el nacimiento de sus hijos, los mellizos Emme y Maximiliam que tuvo con Marc Anthony hace 10 años, como un momento de gran madurez personal:

"Cuando tuve hijos me di cuenta de que tenía que mejorar y crecer como persona. No solo por ellos, sino también por mí. ¿Cómo puedo enseñarles cómo deben tratarse si yo permito que las personas me traten a mí de una manera que no es nada agradable? ¿Cómo puedo enseñarles a trabajar duro si yo no lo hago? Por ello comencé a examinarme desde muchos ángulo diferentes".

Como diva del pop, Lopez también ha sufrido lo que esta fama conlleva. Entre muchos de los rumores, durante un tiempo se dijo que exigía velas blancas y muebles en su camerino, algo que ella niega.

"Estás tratando de hacerlo lo mejor posible y la gente trata de hacerte creer que no eres una buena persona o que eres una diva. Cuando oía estas cosas yo decía: ‘¿De quién están hablando?' No sabía ni que se referían a mí".

Y fue precisamente su etapa de jueza en el programa de talentos, American Idol, donde estuvo cinco temporadas, donde el público pudo conocer el lado más personal y humano de la cantante. "

Soy muy emocional y muy sensible. La gente lo sabe ahora".

No es la primera vez que la artista se abre de esta manera. En sus últimas entrevistas, ya se avistaba que Lopez vive y disfruta de una nueva etapa más tranquila y profunda de su vida, al mostrarse más sincera que nunca y hablar de temas personales que, hasta entonces, no había querido pronunciarse.

Es el caso de la última entrevista que concedió a People, el pasado diciembre, donde también participó su pareja, el exjugador de béisbol Alex Rodriguez, con quien sale desde 2017.