Pamela Anderson podría pasar por el altar y no te imaginas con quien

Pamela Anderson podría pasar por el altar proximamente, lo que nadie se esperaba es que fuese con el futbolista Adil Rami, con quien había roto el mes de septiembre.



Pues sí, la pareja ya se ha reconciliado luego de superar aquel bache con el que se esfumaron todos los planes de la pareja. Ahora, las celebridades están disfrutando, de nuevo, de su romance.

Tanto es así que a la artista no se molestó en negar que podría pasar por el altar. Anderson habría dejado caer la noticia del compromiso en el programa de televisión italiano 'Verissimo': "Tengo suerte. él es muy generoso. Me dio un anillo, pero ahora no lo tengo porque acabo de terminar un espectáculo de baile en el que tenía que usar muchos mis manos, mi compañero me hacía girar mucho y tuve que quitarme todos los anillos".

Los colaboradores del programa mencionaron la palabra 'matrimonio', pero Pamela no tuvo en reparos de meter por medio a su novio: "No puedo responder, pregúntale. Pruébalo y ve lo que te dice".