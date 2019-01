El curioso ruego de Hugh Grant tras sufrir un robo en su automóvil

Hugh Grant le rogó a sus seguidores de Twitter que lo ayudaran a encontrar los objetos robado por unos ladrones que forzaron sus auto y se llevaron todo lo que había adentro. (Hugh Grant afirma que ser padre “es un caos”)

El protagonista de Notting Hill relató en un mensaje en Twitter que los ladrones atacaron su vehículo durante la noche y se llevaron un guión en el que estaba trabajando. (Hugh Grant padre por quinta vez a los 57 años)

Hugh, de 58 años, explicó que tenía "muchas semanas de notas" sobre lo que parece ser su única copia del guión. Además, dio a conocer que podría haber una posibilidad de que las identificaciones médicas de sus hijos también estuvieran dentro de las pertenencias que se sacaron de su automóvil.

In the unlikely chance that anyone knows who broke into my car tonight and stole my bag, please try and persuade them to at least return my script. Many weeks worth of notes and ideas. And perhaps my children’s medical cards. Coach Films ,Ealing St Mary's Ealing Green W5 5EN*