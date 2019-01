Kim Kardashian anda suelta y sin sujetador "¡Dios, nada la detiene!" Shakira, J-Lo, despídanse

Dicen que quien no arriesga no gana ni pierde, algo que seguramente cree Kim Kardashian, pues la socialite es de las que más arriesga cada vez que luce una prenda nueva, por supuesto, con ello genera una reacción en cadena, marca tendencia.(Kim Kardashian y el descuido al llevar un mini vestido: “¿Eso es lo que parece?” (sí lo es))

Por eso la estrella de Keeping Up with the Karsdashians lo mide todo al milímetro, porque es especialista en explotar su espectacular figura al máximo e incluso, algo sencillo como una salida de compras puede generar un torbellino.(Ni Kardashian ni Shakira ni Kendall: el tanga de la veterana Jennifer López revienta las redes sociales)

Kim Kardashian sin sujetador

Son muchas las veces que es la propia Kim la que comparte con sus seguidores modelitos en los que las transparencias, los escotes de locura o los vestidos más ajustados que tiene en el armario, dejan a sus fieles sin palabras.





Sin embargo, hay veces en las que, directamente, la mujer de Kanye West opta por ir sin sujetador. Quizás ya ha decido unirse a la moda de free the nipple (libera el pezón), pero lo cierto es que unas imágenes suyas paseando por la calle sin ropa interior siguen dando de qué hablar.(Kourtney Kardashian revela el encanto de sus piernas)

No es para menos. Como podemos ver en ellas y, como comentan muchos en las redes sociales, “se le ve todo”. Una idea, la de ir sin sujetador, que ha sido también muy del agrado de otras celebrities.(Kourtney Kardashian revela el encanto de sus piernas)

En el caso de Jennifer López, podemos verla en el gimnasio luciendo tipazo o junto a su pareja antes de un concierto. Por su parte, Shakira sorprendió a muchos el pasado verano junto a su familia luciendo una camiseta sin ropa interior debajo.(Joselyn Cano se desnuda: la Kim Kardashian mexicana posa sin ropa íntima)

Por último, la hermana de Kim, una peso pesado de la moda, Kendall Jenner, es una habitual a la hora de dejarse el sujetador en casa.