¡OMG! Mira la foto que Maluma publicó de su novia "sé que me vas a matar"

"Es tu cumpleaños, pero realmente el regalo es para mí por tenerte a mi lado todos los días. Te amo Natalia HBD MY LOVE (I know you are gonna kill me because of this picture)", escribió el cantante en la publicación que cuenta con más de un millón de "likes" y que tiene más de 7 mil comentarios.(Maluma desata la polémica al vestir unas botas que ponen en jaque su sexualidad)