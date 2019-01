Internan a Paris Jackson por problemas mentales

Paris Jackson, de 20 años, ingresó a un centro de salud para tratar sus problemas mentales, informaron medios estadounidenses como People o Entertainment Weekly. (Paris Jackson y Cara Delevingne confirman a golpe de beso su relación)



La única hija del fallecido Michael Jackson está "buscando ayuda profesional" para mejorar su "salud emocional", según informó este miércoles la revista People. (Paris Jackson da su opinión sobre su foto con Michael Jackson tildada de “demasiado espeluznante” )

"Después de un ajetreado año de compromisos laborales que la han llevado por todo el mundo, Paris decidió que necesitaba tomarse un tiempo para priorizar su salud física y emocional", dijo una fuente cercana a la modelo a Entertainment Weekly.

Y añadió: "Se registró en un centro de tratamiento para ayudar en su plan de bienestar y espera salir revitalizada y lista para abordar nuevos proyectos que la esperan".

En los últimos años, Paris ha hablado abiertamente sobre su batalla contra la depresión y la ansiedad. En 2013, con 15 años, fue hospitalizada después de intentar suicidarse.





Pero no era la primera vez que había intentado acabar con su vida, como ella misma confesó en 2017 en una entrevista con la revista estadounidense Rolling Stone.

"Fueron varias veces, solo una salió a la luz (...). Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien y que no merecía vivir", explicó entonces. "Estaba pasando por muchas cosas siendo adolescente, mucha angustia. Y también tenía que lidiar con mi depresión y mi ansiedad sin ningún tipo de ayuda".

Además de su depresión y sus adicciones, Jackson también confesó que había sido agredida sexualmente cuando era adolescente. "No quiero dar demasiados detalles. Pero no fue una buena experiencia en absoluto, y fue muy difícil para mí y, en ese momento, no se lo conté a nadie ".

Fue su inusual inactividad en las redes sociales lo que llamó la atención a sus millones de seguidores, que empezaron a especular sobre su estado salud.