Las picantes fotos desnuda de una estudiante de sexualidad para "crear consciencia"

Ara Rojas ha dejado con la boca abierta a los mexicanos. La estudiante de sexualidad humana compartió dos fotografías en las que se muestra completamente desnuda, mientras espera comprar combustible en un establecimiento. Sin embargo, se trata de tan sólo la punta del iceberg. (México: Ésta mujer se desnuda en la larga fila de una gasolinera)





Ara, quien se define como la Reina del Erotismo en su Instagram, explicó que el desnudo es una forma de mostrarse al mundo de manera natural.

"Lo que busco es que las personas puedan ver la desnudez como algo natural. Sueño con el día que puedan ver la sexualidad, la sensualidad y de la mujer en la que en verdad admires el cuerpo pero lo respetes", dijo la también modelo en una historia de la red social que usa. (Cómo los rasgos y expresiones faciales pueden influir en tu sexualidad )

Indicó que éste es el primer desnudo que hace en lugar público, donde se enfrentó a mucha controversia, conmoción y comentarios como "puta" o que "el día que me violen será por mi culpa", pero logró superarlos al quitarse el miedo.

"Yo sé que no soy una mujer que piensa como la mayoría; pero he decidido vivir mi vida como yo quiero, con libertad, explorando mi sexualidad y disfrutándola. Decidí ya no seguir esas normas sociales que me controlaban que mantenían reprimida. Decidí ya no ser lo que los demás quieren y sí lo que yo busco ser", declaró.

Rojas refiere que el gran problema de los desnudos es por el tabú con el que se maneja el cuerpo humano, pues al prohibirlo se genera morbo y expectación ante él.

"¿Quién está mal: yo, la sociedad? En qué momento convertimos temas como la desnudez, la sexualidad en temas tabú. Pienso que el tabú genera perversión", dijo.





Mencionó que uno de los grandes problemas en la sociedad son porque no existe educación sexual, ya que la visión del país sería distinta inculcando el respeto a los niños.

Are Rojas dejó claro que busca educar a las personas para respetar el cuerpo humano en su desnudez y en especial el femenino.